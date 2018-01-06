Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На аукционе во Флориде золотая монета ушла за $750 тыс.

Общество
6 января, 10:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Агентство Associated Press сообщило, что всего таких монет номиналом 4$ сохранилось всего от 15 до 20

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Редчайшая золотая монета 1879 года продана на состоявшейся в штате Флорида ежегодной конференции "Объединенные нумизматы" за $750 тыс. Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP), сохранилось всего от 15 до 20 таких монет номиналом 4$. Они известны среди нумизматов под названием "Стелла с распущенными волосами" и предназначались для свободного обмена на другие валюты.

"Это был эксперимент, - привело агентство AP мнение эксперта-нузмизмата Марка Боркарда из аукционного дома Heritage Auction. - Правительство США выпустило эти денежные знаки, рассчитывая на то, что они станут международным средством расчетов". Но впоследствии выпуск этих золотых монет, содержавших 6 граммов золота, 0,3 грамма серебра и 0,7 грамма меди, был прекращен.

Еще одним редким дензнаком, выставленным на аукцион, стала медная монета номиналом в 1 цент с изображением профиля женщины с распущенными волосами и надписью "Свобода. 1793". Этот цент - один из самых первых, выпущенных Монетным двором в Филадельфии в 1793 году, был продан за $300 тыс.

В целом нумизматический аукцион принес организаторам $24,9 млн. По словам Боркарда, которого цитирует агентство AP, "у коллекционеров проявляется очень заметный интерес к американской истории, в том числе к истории финансов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
5
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
6
Пожар в ресторане в центре Москвы потушен
7
Букингемский дворец объявил о беременности старшей внучки Елизаветы II
Темы дня
Новости партнеров
Реклама