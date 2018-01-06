На аукционе во Флориде золотая монета ушла за $750 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Редчайшая золотая монета 1879 года продана на состоявшейся в штате Флорида ежегодной конференции "Объединенные нумизматы" за $750 тыс. Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press (AP), сохранилось всего от 15 до 20 таких монет номиналом 4$. Они известны среди нумизматов под названием "Стелла с распущенными волосами" и предназначались для свободного обмена на другие валюты.

"Это был эксперимент, - привело агентство AP мнение эксперта-нузмизмата Марка Боркарда из аукционного дома Heritage Auction. - Правительство США выпустило эти денежные знаки, рассчитывая на то, что они станут международным средством расчетов". Но впоследствии выпуск этих золотых монет, содержавших 6 граммов золота, 0,3 грамма серебра и 0,7 грамма меди, был прекращен.

Еще одним редким дензнаком, выставленным на аукцион, стала медная монета номиналом в 1 цент с изображением профиля женщины с распущенными волосами и надписью "Свобода. 1793". Этот цент - один из самых первых, выпущенных Монетным двором в Филадельфии в 1793 году, был продан за $300 тыс.

В целом нумизматический аукцион принес организаторам $24,9 млн. По словам Боркарда, которого цитирует агентство AP, "у коллекционеров проявляется очень заметный интерес к американской истории, в том числе к истории финансов".