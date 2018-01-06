Армения отмечает праздник Рождества и Богоявления Христова

СВЯТОЙ ЭЧМИАДЗИН /Армения/, 6 января. /ТАСС/. Большинство армян мира и Армянская апостольская церковь в субботу празднуют Святое Рождество и Богоявление. "Христос родился и нам явился! Вам и нам - благая весть!" - так в этот день приветствуют друг друга верующие этой, одной из древневосточных христианских церквей. То, что Рождество Христово, в отличие от других церквей, отмечается 6 января, обусловлено особенностями армянского церковного календаря, который ведется по юлианскому летоисчислению.

Здесь, в первопрестольном Святом Эчмиадзине, что в 22 км к запалу от Еревана, по традиции прошла Рождественская литургия. В духовном центре армян мира собрались сотни людей, которых приветствовал благовест колоколов кафедрального собора V века, одного из древнейших христианских храмов мира.

Глава Армянской апостольской церкви - Верховный патриарх, Пресвятейший католикос всех армян Гарегин II вознес молитву о мире на планете. "Возносим молитву Господу нашему Иисусу Христу, дабы дары дивного Рождества его распростерлись по всему миру, народы жили согласно ангельскому назиданию Святого Рождества о мире и солидарности", - сказал он.

"В наш век невиданного экономического роста миллионы людей все еще живут в голоде и нищете, в эпоху защиты прав человека попираются права народов и людей, - констатировал католикос. - В наши дни диалога многие люди становятся жертвами нетерпимости, религиозной ненависти, терроризма, подвергаются различным видам насилия".

"Испытания, нарушающие мирный ход человечества, тревожат и жизнь нашей страны и нашего народа, рассеянного по миру", - продолжал Верховный патриарх. Так, народ Армении "в условиях блокады и неустойчивого мира борется во имя созидания благоденствия и защиты своих прав, драгоценной жизнью своих чад обеспечивая безопасность страны".