Эксперт: холодная погода в США не означает, что климат Земли не теплеет

ЖЕНЕВА, 6 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Установившиеся в ряде районов США сильные холода отнюдь не означают, что на Земле не становится теплее. Такие пояснения дала в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис, призвав увидеть разницу между погодой и долгосрочным изменением климата.

Журналисты попросили ее прокомментировать ироничную публикацию американского президента Дональда Трампа об изменении климата, которую он оставил 29 декабря на своей странице в Twitter в связи с нынешними холодами в Соединенных Штатах. "Возможно, мы могли бы использовать немного глобального потепления, за защиту от которого наша страна, но не другие государства, была готова заплатить триллионы долларов", - написал он. Нюллис в ответ сказала: "Погода и долгосрочное изменение климата - это разные вещи".

Она продемонстрировала репортерам карту погоды с 26 декабря по 2 января, составленную Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). "На значительной территории Соединенных Штатов холодно, но в то же время довольно тепло на Аляске, да и в других районах мира мы видим температуры выше средних", - отметила официальный представитель ВМО. "Очень легко говорить о погоде, что, мол, всюду холодно, но это не так: во многих частях мира сейчас теплее, чем обычно", - добавила она.

Этот вывод Нюллис подкрепила примерами. Хотя на Европу на нынешней неделе обрушилась зимняя буря "Элеанор", тем не менее, по ее словам, во французском городе Канн в среду был зафиксирован температурный рекорд января в 22,9 градуса Цельсия. "По состоянию также на среду средняя температура во Франции составила 11,5 градуса, что почти на 6 градусов выше нормы", - сказала представитель ВМО. В Южном полушарии, продолжила она, ожидаются "волны тепла", в частности в ЮАР, а на значительной территории Австралии в ближайшие дни, по прогнозам, установится температура выше 40 градусов и "очень высок риск пожаров".

В США вследствие аномальных холодов и снегопадов за последнюю неделю погибли не менее 13 человек, сообщила в четверг телекомпания CNN. Холода установились, в частности, в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке. Отменены более 3 тыс. авиарейсов, десятки тысяч людей остались без света. Аномальная погода наблюдается также в ряде других районов страны.

Трамп неоднократно выражал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления. В своей речи 1 июня 2017 года он утверждал, что Парижское соглашение по климату перераспределяет американские богатства в пользу других государств. В августе прошлого года Вашингтон начал процесс выхода из этого договора.