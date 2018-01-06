Около 1 тыс. медиков прошли в Томске курс обучения работе в Арктике

ТОМСК, 6 января. /ТАСС/. Центр "Арктик медикал трейнинг", созданный в 2015 году Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ, г. Томск) для обучения врачей работе в Арктике, за два года работы выдал международные сертификаты более чем 1 тыс. медицинских работников, рассказала ТАСС ректор вуза Ольга Кобякова.

"Арктик медикал трейнинг" - единственный центр в нашей стране, который имеет право выдавать международные сертификаты. Российские медики могут проходить курс, не выезжая за границу, что значительно снижает затраты на обучение. За два года (с момента открытия) подготовлено более 1 тыс. специалистов", - сообщила она.

Обучающиеся приезжали в Томск из 15 городов РФ и из таких стран, как Казахстан и Таиланд, заказчиками обучения стали, в частности, "Газпром нефть", "Алроса", "Еврохим", "Русал", Shell, "Евразийская группа" (Казахстан), Республиканский центр санитарной авиации Республики Казахстан, отметила собеседница агентства.

"Также в 2017 году "Арктик медикал трейнинг" существенно расширил перечень курсов. Сотрудники центра получили статус инструкторов норвежского курса по обучению медицинского персонала командной работе на шельфовых месторождениях. Он рассчитан на врачей и фельдшеров, работающих не только на морских нефтяных платформах, как это изначально было в Норвегии, но и на удаленных промышленных объектах и в труднодоступных регионах", - рассказала Кобякова.

Ранее сообщалось, что малое инновационное предприятие "Арктик медикал трейнинг" было создано СибГМУ и Центром корпоративной медицины в 2015 году. На конкурсной основе была получена финансовая поддержка на приобретение симуляционного оборудования, которое сегодня используется в образовательном процессе.