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Патриарх Кирилл призвал почтить чудо Рождества Христова добрыми делами

Общество
6 января, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

За час до полуночи в храме Христа Спасителя глава РПЦ начнет Рождественское богослужение

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Рождества призвал почтить чудо рождения Иисуса Христа добрыми делами. Об этом он сказал в субботу в своей проповеди после утреннего богослужения в храме Христа Спасителя.

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"Чтобы почтить это Божие чудо, дарованное нам в рождении Его единородного сына, мы должны ответить способностью не только понимать, что Он [Иисус Христос] принес людям, но и искренней верой и добрыми делами", - отметил патриарх.

У православных россиян в субботу наступил Рождественский Сочельник, христиане завершают сорокодневный пост и готовятся ко второму по значимости празднику после Пасхи - Рождеству Христову. За час до полуночи в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл начнет Рождественское богослужение.

Патриарх утром и днем 7 января посетит одно из социальных учреждений Москвы и поздравит детей на благотворительной патриаршей елке в храме Христа Спасителя.

В преддверии Рождества Христова многие прихожане православных храмов традиционно проводят благотворительные акции - собирают подарки и посещают пациентов больниц, детские дома или одиноких пожилых членов общины. Православное добровольческое движение "Курский вокзал. бездомные, дети" собирает всех желающих и проводит в дни новогодних каникул рейды на вокзалах Москвы, чтобы кормить бездомных.

Крупнейшая православная служба "Милосердие" к Рождеству собрала более 20 тыс. подарков для своих подопечных - от сложной и дорогой медицинской техники до маленьких сувениров и сладостей для пациентов больниц. Помощь оказывается адресно - на специальном сайте были размещены пожелания каждого нуждающегося, чтобы благотворители могли купить именно нужную вещь. Сотрудники "Милосердия" вместе с волонтерами сами разносят подарки всем адресатам, чтобы поздравить с Новым годом и Рождеством.

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