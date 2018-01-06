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МЧС в ближайшие три года откроет еще четыре Арктических спасательных центра

Общество
6 января, 13:13 UTC+3 НАРЬЯН-МАР НАРЬЯН-МАР 6, января. /ТАСС

Сейчас функционируют шесть таких центров

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НАРЬЯН-МАР, 6 января. /ТАСС/. Четыре Арктических спасательных центра будут поставлены на боевое дежурство в ближайшие три года. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"В настоящее время уже созданы и работают шесть Арктических комплексных аварийно-спасательных центров, оснащенных современной российской техникой и экипировкой. В ближайшие три года будут созданы еще четыре центра", - сказал министр.

В каждом из центров работает система космического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

"МЧС России реализует целый комплекс мероприятий по развитию арктической группировки сил и средств", - подчеркнул Пучков.

Он отметил, что эффективность арктической группировки спасателей и пожарных повышается, внедряются современные технологии спасения.

Общая численность группировки МЧС, работающей в северных широтах, превышает 18 тыс. человек.

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