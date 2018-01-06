Скульпторы подарят Новосибирску на 125-летие снежные мост, церковь и новостройки

НОВОСИБИРСК, 6 января. /ТАСС/. Фестиваль снежной скульптуры проходит в центре Новосибирска уже в 18-й раз и собирает любителей и профессиональных скульпторов со всей России и из-за рубежа - гостями праздника в разные годы были команды из Германии, Японии и Франции, сейчас приехали мастера из Монголии.

В этом году фестиваль посвящен 125-летию Новосибирска, и, как убедился корреспондент ТАСС, работы действительно так или иначе связаны с предстоящим юбилеем.

Как рождаются города

Морозная погода скульпторам не помешала - температуре минус 25 градусов они противопоставили теплые шарфы, валенки и варежки. В искусных руках, орудующих лопатами, топорами и стамесками, огромные снежные кубы постепенно превращаются в задуманные фигуры. Более того, мастера еще и нахваливают снег - в этом году, говорят, он как раз такой, какой им нужен.

Одна из участниц фестиваля подпрыгивает на скрипящем от холода снегу и громко кричит напарнику, стоящему на лестнице: "Вот там подправь, смотри, отпиливай, а то непонятно!".

Мужчина с заиндевевшими усами послушно кивает и начинает пилить. Ирина Бурцева, участница барнаульско-томской команды скульпторов, объясняет корреспонденту ТАСС, что делает с коллегами композицию "Город", которую подарят Новосибирску на юбилей.

"Эта работа символизирует новостройки, которые окружают церковь в виде подковы, а она все равно растет ввысь. Это церковь пророка Даниила, она в дореволюционном Новосибирске была одной из самых посещаемых, а потом ее разобрали в 20-е годы прошлого века. Но мы хотим показать эту церковь как символ единения людей", - говорит скульптор.

Со снегом повезло, говорит Ирина: он чистый и однородный. Соседняя команда с таким мнением соглашается и продолжает аккуратно выравнивать стамеской свою фигуру. Екатерина Крайнева из Московской области на вопрос о погоде смеется и стряхивает льдинки с ресниц.

"На самом деле работается очень хорошо. Температура низкая, а снег - это как раз такой материал, который холодную погоду любит, она удачная для такой работы. Да и нам, когда работаем, совсем не холодно. У нас пока активный этап работы, но вот когда будет деталировка, надеемся, что будет чуть теплее, чтобы руки чувствовали", - говорит она.

Московские гости делают фигуру "Пересечение", пытаясь в снежной скульптуре изобразить строительство железнодорожного моста через реку Обь. По их мнению, слияние природного и индустриального начал как раз и рождает города.

Когда мастер чувствует материал

Рождение как символ можно увидеть в еще одной фигуре, которая постепенно появляется из снежного куба. Пока одна девушка что-то отчаянно выпиливает на самом верху снежной глыбы, задумчивая пара скульпторов курит в сторонке и разглядывает свое будущее творение. Ответить на вопросы корреспондента ТАСС они не смогли: оказалось, это художники из Монголии, русского языка они не знают, так что говорить за троих приходится Ольге Морозовой из Омска.

"Мы делаем такой сибирско-монгольский подарок Новосибирску - это символ зарождения жизни. Видите, тут уже видно фигурку младенца. Так объединяем монгольские символы и наши, посмотрим, что получится", - объясняет Ольга, продолжая работать.

По словам молодого скульптора, работать с монголами - одно удовольствие. Правда, выговорить их имена не так-то просто, но научиться у них можно многому, говорит она.

"Я давно мечтала поработать с монголами, которые с рождения скульпторы - такое ощущение, что они родились с инструментами. Они так чувствуют материал и форму, у них очень легко все получается. Монголы, я заметила, сразу видят, что и как нужно делать, потому что они близки к природе, в отличие от нас", - говорит Ольга.

Для чего скульптору терка

В этом году в фестивале участвуют 15 взрослых и 12 детских команд. У ребят кубы поменьше, а одежды - побольше. Закутанный в несколько шарфов Володя Кондратов из новосибирской школы №189 объясняет, что работает на фестивале не первый год, так что все здесь ему знакомо.

"Я здесь работаю уже в третий раз, вот сейчас хвост делаю у соболя. Мы, видите, соболя делаем, он как символ Новосибирска, а в руках держит сердце", - объясняет Володя, показывая на свой инструмент - обычную кухонную терку, которой, оказывается, очень удобно выравнивать снежные фигуры.

Проходящей мимо маленькой девочке тоже хочется что-то выровнять, она тянется к инструментам, но мама уводит ее за руку, убеждая пойти покататься на горке.

"Но мама, я хочу строить", - возмущается девочка, оглядываясь на тех, кому повезло чуть больше. Или чуть меньше, потому что уйти с улицы они, в отличие от нее, не могут, а ослабление морозов в Новосибирске обещают только к 8 января. Именно тогда жюри и подведет итоги фестиваля, выбрав лучшую работу.