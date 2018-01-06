Власти Вашингтона решили бороться с крысами с помощью сухого льда

ВАШИНГТОН, 6 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти американской столицы, жители которой страдают от крыс, приняли решение взять на вооружение еще одно средство по борьбе с грызунами - сухой лед. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBS.

Руководитель столичного управления по борьбе с грызунами Джерард Браун рассказал, что твердая форма диоксида углерода (углекислого газа) не заменит, а дополнит эффект от отравы, которую используют коммунальные службы города. "Сухой лед станет еще одним средством в нашем комплексе мер", - отметил Браун, который занимается борьбой с крысами в городе на протяжении последних 30 лет.

Он рассказал, что в декабре вместе с мэром города Мюриэл Боузер наблюдал эксперимент, в ходе которого специалисты поместили кубики сухого льда в крысиную нору на северо-востоке Вашингтона. По мере того, как лед переходил в газообразную форму, выделяющаяся углекислота удушала крыс, объяснил Браун. "Таким образом их собственные норы становятся их могилами", - сказал он.

Руководитель управления уже порекомендовал жителям столицы приобретать свободно продающийся в продуктовых магазинах сухой лед и пообещал, что муниципалитет опубликует рекомендации по его использованию.

Глава управления энергетики и охраны окружающей среды города Томми Уэллс рассказал, что сухой лед - "относительно дешевый (всего 50 центов за кубики для одной норы)" способ ликвидации крыс. Он считает, что такие домашние питомцы, как кошки и собаки, не захотят проглотить это вещество. При этом Уэллс указал на один из недостатков сухого льда: он может вызвать серьезное обморожение, поэтому при работе с ним необходимо использовать защитные средства.

Вашингтон не первый город в США, власти которого решили истреблять крыс при помощи сухого льда. В 2016 году Бостон начал использовать это средство после ряда экспериментов в университетах.

Рост популяции грызунов в столице

Ранее газета Washington Post сообщила, что количество жалоб жителей американской столицы на распространившихся на улицах крыс стало рекордным за последние четыре года. Эксперты выделяют четыре причины роста популяции грызунов. Во-первых, население столицы увеличивается, а вместе с ним растут объемы мусора, в котором любят жить крысы. Во- вторых, открывается все больше ресторанов и баров, что в свою очередь также увеличивает количество мусора. В-третьих, последние зимы в Вашингтоне были довольно мягкими, а значит не так много грызунов погибло от низких температур. И, в-четвертых, строительные и ремонтные работы в городе привели к разрушению подземных крысиных нор, что вынудило животных чаще вылезать наружу. Теперь они бегают по тротуарам и дворам столицы и даже заползают в дома местных жителей.

Власти Вашингтона пытаются решить эту проблему путем повышения уровня контроля за отходами. В местах большого скопления грызунов были установлены оборудованные солнечными батареями специальные баки, в которых мусор утрамбовывается так, чтобы он не вываливался на тротуар. Их эксплуатация ежегодно обходится бюджету города в $85 тыс. Муниципалитет также выделяет гранты предприятиям, которые арендуют коммерческие уплотнители мусора. В некоторых районах для борьбы с крысами используют даже бродячих кошек. Специалисты подчеркивают, что сейчас крысы вряд ли могут переносить серьезные заболевания, но они способны нанести вред собственности и даже привести к пожарам.