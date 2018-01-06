Власти Вашингтона решили бороться с крысами с помощью сухого льда

ВАШИНГТОН, 6 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти американской столицы, жители которой страдают от крыс, приняли решение взять на вооружение еще одно средство по борьбе с грызунами - сухой лед. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBS.
Руководитель столичного управления по борьбе с грызунами Джерард Браун рассказал, что твердая форма диоксида углерода (углекислого газа) не заменит, а дополнит эффект от отравы, которую используют коммунальные службы города. "Сухой лед станет еще одним средством в нашем комплексе мер", - отметил Браун, который занимается борьбой с крысами в городе на протяжении последних 30 лет.
Он рассказал, что в декабре вместе с мэром города Мюриэл Боузер наблюдал эксперимент, в ходе которого специалисты поместили кубики сухого льда в крысиную нору на северо-востоке Вашингтона. По мере того, как лед переходил в газообразную форму, выделяющаяся углекислота удушала крыс, объяснил Браун. "Таким образом их собственные норы становятся их могилами", - сказал он.
Руководитель управления уже порекомендовал жителям столицы приобретать свободно продающийся в продуктовых магазинах сухой лед и пообещал, что муниципалитет опубликует рекомендации по его использованию.
Глава управления энергетики и охраны окружающей среды города Томми Уэллс рассказал, что сухой лед - "относительно дешевый (всего 50 центов за кубики для одной норы)" способ ликвидации крыс. Он считает, что такие домашние питомцы, как кошки и собаки, не захотят проглотить это вещество. При этом Уэллс указал на один из недостатков сухого льда: он может вызвать серьезное обморожение, поэтому при работе с ним необходимо использовать защитные средства.
Вашингтон не первый город в США, власти которого решили истреблять крыс при помощи сухого льда. В 2016 году Бостон начал использовать это средство после ряда экспериментов в университетах.
Ранее газета Washington Post сообщила, что количество жалоб жителей американской столицы на распространившихся на улицах крыс стало рекордным за последние четыре года. Эксперты выделяют четыре причины роста популяции грызунов. Во-первых, население столицы увеличивается, а вместе с ним растут объемы мусора, в котором любят жить крысы. Во- вторых, открывается все больше ресторанов и баров, что в свою очередь также увеличивает количество мусора. В-третьих, последние зимы в Вашингтоне были довольно мягкими, а значит не так много грызунов погибло от низких температур. И, в-четвертых, строительные и ремонтные работы в городе привели к разрушению подземных крысиных нор, что вынудило животных чаще вылезать наружу. Теперь они бегают по тротуарам и дворам столицы и даже заползают в дома местных жителей.
Власти Вашингтона пытаются решить эту проблему путем повышения уровня контроля за отходами. В местах большого скопления грызунов были установлены оборудованные солнечными батареями специальные баки, в которых мусор утрамбовывается так, чтобы он не вываливался на тротуар. Их эксплуатация ежегодно обходится бюджету города в $85 тыс. Муниципалитет также выделяет гранты предприятиям, которые арендуют коммерческие уплотнители мусора. В некоторых районах для борьбы с крысами используют даже бродячих кошек. Специалисты подчеркивают, что сейчас крысы вряд ли могут переносить серьезные заболевания, но они способны нанести вред собственности и даже привести к пожарам.