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МЧС создаст на берегу Северного Ледовитого океана в НАО подразделение спасателей

Общество
6 января, 14:25 UTC+3 НАРЬЯН-МАР НАРЬЯН-МАР 6, января. /ТАСС

Как сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, набор спасателей для филиала Ненецкого Арктического спасательного центра начнется уже в ближайшее время

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НАРЬЯН-МАР, 6 января. /ТАСС/. Филиал Арктического комплексного аварийно-спасательного центра будет открыт на берегу Северного Ледовитого океана в поселке Амдерма в Ненецком автономном округе. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"Сегодня будет подписана директива, согласна которой в Амдерме будет создан филиал Ненецкого Арктического спасательного центра", - сказал он. По словам Пучкова, уже в ближайшее время начнется набор спасателей.

В субботу глава МЧС России проверил работу пожарно-спасательных подразделений Ненецкого автономного округа и Ненецкого комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, а также их оснащение и экипировку, предназначенные для работы в условиях Севера. На вооружение спасателей Арктического центра поступает высокопроходимая техника, в том числе снегоходы. В центре также введено дистанционное обучение спасателей.

"Арктический центр в Нарьян-Маре и вся группировка пожарных и спасателей Ненецкого автономного округа позволяют защитить всю инфраструктуру и все объекты экономики от различных опасностей и угроз. Мы и в дальнейшем будем наращивать потенциал спасателей и пожарных", - подчеркнул Пучков.

Спасатели Арктического центра

Врио губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский отметил, что потенциал развития спасательных служб даст толчок развитию экономики Севера. Он также сообщил, что "благодаря работе спасателей в Ненецком округе все возникавшие в новогодние праздники происшествия были быстро локализованы".

Пучков и Цыбульский пообщались со спасателями Арктического центра. Главу МЧС интересовали вопросы денежного довольствия и других выплат. По словам спасателей, с учетом премий рост зарплат за год составил 12%, также они рассказали, что проблем с жильем нет.

Пучков отметил, что все вопросы социальной защищенности сотрудников, выплаты денежного довольствия находятся на жестком контроле руководства МЧС, особенно оказание помощи многодетным семьям.

Министр также сообщил, что в МЧС отсутствует текучка кадров.

"Если человек пришел работать пожарным, спасателем, горноспасателем, пришел в профессию, он на всю жизнь. Это командный дух", - пояснил Пучков.

На рабочей встрече с врио губернатора он отметил, что в НАО будут развиваться все системы антикризисного управления и внедряется новый формат комплексного обеспечения жизнедеятельности населения.

"МЧС внедряет на местах все современные технологии. Наше взаимодействие позволяет решать все вопросы в области безопасности", - заключил министр.

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