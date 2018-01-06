Патриарх Кирилл посетит в Рождество бездомных в "Ангаре спасения"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова 7 января посетит бездомных, которые приходят за помощью в московский "Ангар спасения". Об этом рассказал ТАСС в субботу пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"В день Рождества Христова у патриарха особенно насыщенная программа: он посетит "Ангар спасения", церковный центр помощи бездомным. Здесь он встретится с людьми, которые по самым разным причинам остались без крова", - рассказал отец Александр. Патриарх поздравит подопечных социального центра и подарит им рождественские подарки.

"В "Ангаре" бездомные имеют возможность переночевать, отдохнуть, согреться в холодное время, а также получить разные виды помощи: социальную, медицинскую, юридическую", - пояснил священник.

"Церковь сейчас уделяет особое внимание помощи тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, в том числе и бездомным. По ее инициативе в Москве был создан "Ангар спасения", подобные центры помощи бездомным сейчас есть и в других епархиях", - рассказал отец Александр. "Эта инициатива сейчас серьезно развивается и находит отклик, в том числе, на государственном уровне", - отметил священник. По его словам, ожидается, что вместе с предстоятелем Церкви "Ангар" посетит министр здравоохранения Вероника Скворцова.

За четыре года работы "Ангар спасения", созданный православной службой "Милосердие", помог более чем 40 тыс. бездомным. Главная задача проекта - возвращать бездомных в общество. Ангар расположен практически в центре Москвы, на территории Синодального отдела по благотворительности на Николоямской улице.

Одним из первых масштабных церковных проектов помощи бездомным был "Автобус милосердие", созданный в 2004 году, он в течение девяти лет подбирал замерзающих на улице бездомных. Рейсы церковного автобуса прекратились, когда правительство Москвы, переняв опыт службы "Милосердие", создало городскую службу "Социальный патруль".