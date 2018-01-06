"Детский бюджет" Петербурга вырос до 178 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. "Детский бюджет" Санкт-Петербурга в 2018 году составил около 178 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные специального приложения о распределении средств на поддержку семьи и детей в региональном законе о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Рост по сравнению с 2017 годом составляет 36%.

Председатель комитета финансов города Алексей Корабельников подтвердил ТАСС, что "все цифры [можно посмотреть] в отдельном приложении к бюджету", подчеркнув, что "детский бюджет" 2018 года принят с достаточно существенным увеличением по сравнению с предыдущим годом".

Согласно документу, большую часть из примерно 178 млрд рублей, направленных на господдержку семьи и детей в 2018 году, получила сфера образования - 150,3 млрд рублей. На реализацию социальной политики выделено 20,75 млрд рублей, на здравоохранение - 4,76 млрд, на жилищные программы - 1,6 млрд, на физическое развитие и спорт - 320,5 млн, на культуру - 307,8 млн.

Бюджет Санкт-Петербурга на 2018 год утвержден с дефицитом 52,9 млрд рублей, доходная часть составляет 538,7 млрд рублей, расходная часть - 591,6 млрд рублей.

Впервые "детский бюджет" в городских расходах появился в 2017 году и составил 131 млрд рублей. В эту сумму вошла не только поддержка льготных категорий семей и детей, но и приоритетные расходы на образование, здравоохранение, обеспечение жильем, на социальную инфраструктуру для детей и их родителей.