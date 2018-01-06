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Врачи в Астане провели эндоскопическую операцию дельфину

Общество
6 января, 15:24 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Сообщается, что "двухлетний дельфиненок прокусил и проглотил часть надувного мяча"

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АСТАНА, 6 января. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Врачи медицинского центра в столице Казахстана спасли дельфина, сделав ему эндоскопическую операцию прямо в дельфинарии.

"Двухлетний дельфиненок прокусил и проглотил часть надувного мяча. Несколько дней он отказывался от еды, игры, не давался в руки тренерам. Работники дельфинария забили тревогу и обратились к медикам. Сообщение было опубликовано в корпоративном чате врачей-эндоскопистов", - рассказали в пресс-службе Больницы медицинского центра управления делами президента Казахстана.

Врачи президентской клиники увидели это сообщение и решили помочь. Они провели консилиум, нашли в медицинской литературе подобные случаи, изучили особенности строения пищеварительной системы дельфина. Его решили обследовать в самом дельфинарии, для этого медики привезли с собой необходимое оборудование.

По словам медиков, дельфин долго не приближался к людям: уходил на дно, уплывал от тренеров. Когда животное удалось привлечь, его уложили и приступили к операции. Чтобы дельфин не прокусил эндоскоп, пришлось сделать специальное приспособление.

"Мы сразу зашли эндоскопом, увидели инородные тела - фрагменты мяча красного цвета. Специальным инструментом захватили их, но когда начали вынимать, подтянули ближе - и тут у них такой жом пищеводный, очень плотный мышечный сфинктер не пускает. Тогда наш доктор Женисбек Тынкозиев намазал руку маслом и ей по эндоскопу зашел, схватил это инородное тело и вытащил таким способом оба фрагмента", - рассказал заведующий отделением эндоскопии президентской клиники Арсен Тусупбаев.

Затем дельфину ввели лекарство для восстановления и выпустили в воду. Животное сразу стало активным, начало прыгать и выполнять различные фигуры на воде. Спустя несколько дней после операции в администрации дельфинария сообщили, что дельфин чувствует себя хорошо.

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