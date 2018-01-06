Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

Общество
6 января, 23:01 дата обновления: 7 января, 1:24 UTC+3

На праздничной литургии в главном российском храме собрались несколько тысяч верующих

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Смотрите также

Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника

На патриаршей службе в главном российском храме собрались несколько тысяч верующих. Среди присутствующих на богослужении - премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и другие высокопоставленные представители власти. 

Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по Юлианскому календарю.

Смотрите также

Патриарх Кирилл посетит в Рождество бездомных в "Ангаре спасения"

Патриарх Кирилл призвал почтить чудо Рождества Христова добрыми делами

Более 5 тыс. сотрудников Росгвардии и МВД обеспечат правопорядок на Рождество в России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
5
Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама