Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

На патриаршей службе в главном российском храме собрались несколько тысяч верующих. Среди присутствующих на богослужении - премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и другие высокопоставленные представители власти.

Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по Юлианскому календарю.