В Нью-Джерси почтили память жертв катастрофы российского Ту-154

БЕЙОНН /штат Нью-Джерси/, 6 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Церемония, посвященная памяти жертв произошедшей 25 декабря 2016 года катастрофы самолета Ту-154, состоялась в субботу у монумента "Слеза скорби" в городе Бейонн (штат Нью-Джерси). В мероприятии, которое проходит уже второй год, приняли участие представители международного Шиллеровского института, полиции и пожарной службы города Нью-Йорк и штата Нью-Джерси.

Около десятка участников хора Шиллеровского института спели национальный гимн РФ на русском языке, а также США - на английском. "Я работал на Манхэттене, когда трагедия 11 сентября 2001 произошла (теракты в США - прим. ТАСС). После установки монумента российского скульптора я часто прихожу к "Слезе скорби", чтобы обрести душевный покой и равновесие, - рассказал корреспонденту ТАСС заместитель начальника службы противопожарной охраны Бейонна капитан Дон Хайбер. - Именно этими чувствами я хотел бы поделиться с россиянами в знак благодарности и проявления гуманизма".

Он выразил уверенность, что солидарность и сопереживание превыше политики и временных разногласий между народами США и России. "Мы говорим о непреходящих ценностях, которые превыше политики и разногласий. Ансамбль имени Александрова и музыка - это те вещи, которые способны объединять нас - американцев и россиян", - подчеркнул Хайбер. Он также отметил, что, несмотря на холода на Восточном побережье США, церемонию возложения венков удалось провести без проблем. В Нью-Джерси в субботу минус 14 градусов, ветер шквалистый и пронизывающий.

Рядом с монументом выстроились служащие подразделения полиции Нью-Йорка, отвечающего за проведение церемоний, и пожарной службы Нью-Джерси. Они держали флаги США, России и Нью-Йорка. Участники церемонии возложили цветы к подножию "Слезы скорби". Он является даром России американскому народу в знак памяти о жертвах терактов 1993 и 2001 года.

Дань работе в Сирии

Сенатор законодательной ассамблеи (парламента) штата Вирджиния Ричард Блэк подчеркнул значимость созидательной роли, которую играли в деле мирного урегулирования в Сирии артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и общественный деятель Елизавета Глинка (доктор Лиза). "В то время, когда многие государства вступили в подлый сговор с целью обрушить чудовищный террор на мирный сирийский народ, Россия сделала отважный шаг, ее вооруженные силы героически сражались вместе с сирийскими войсками. Вместе они побороли "Исламское государство" [террористическую группировку ИГ, запрещена в РФ], восстановив мир и безопасность ради народа. Как российские вооруженные силы несли безопасность и свободу миллионам сирийцев, так и ансамбль Александрова принес драгоценные дары цивилизации, морали и достоинства на эту героическую землю", - отметил сенатор в письменном заявлении, переданном ТАСС основателем хора Шиллеровского института Дайан Сэр.

Блэк выразил глубокую благодарность России и ее руководству за "спасение Сирии от террористов, посланных зарубежными державами, чтобы подвергнуть насилию, обезглавливать и распинать всех достойных людей в Сирии". "Я благодарю вас за то, что вы направили ваших лучших артистов в качестве ясной демонстрации того, что Россия желает человечеству не войны, а мира, красоты и божьего благословения", - отметил сенатор.

"Гибель артистов ансамбля Александрова явилась страшной потерей не только для России, это была утрата национального масштаба для Сирии и ее руководства", - подчеркнул на церемонии заместитель постоянного представителя арабской республики при ООН Мунзер Мунзер."Мы никогда не забудем самопожертвования ансамбля, который навечно останется в наших сердцах. Пусть покоятся в мире", - отметил дипломат.

Дело погибших продолжено

Участников акции поблагодарил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев. "Придаем большое значение тому, что после трагедии мы нашли поддержку со стороны американского народа, разделившего нашу скорбь", - заявил дипломат.

"Прошедший год показал, что удалось главное - с честью продолжить дело погибших. В кратчайшие сроки был восстановлен ансамбль имени Александрова. Теперь уже можно сказать, что обновленный состав поддерживает высочайшую профессиональную планку, заданную погибшими товарищами. Не умерло и дело Елизаветы Глинки - благотворительный фонд "Справедливая помощь", которому теперь присвоено ее имя, все также беззаветно, порой с риском для жизни помогает тем, кому это особенно необходимо", - подчеркнул Ильичев, выступая на церемонии возложения венков по случаю второй годовщины катастрофы Ту-154.

"Благодаря институту Шиллера такое мероприятие проводится уже второй раз. Дело, которое они [погибшие] делали, чтобы помочь сирийскому народу, продолжается. Теперь ансамбль в обновленном составе уже выступил в нескольких странах. А благотворительный фонд "Справедливая помощь" учредил награду в честь Елизаветы, первое награждение состоится 20 февраля, в день ее рождения", - сообщил ТАСС Ильичев.

Монумент "Слеза скорби" Зураба Церетели является даром России американскому народу в знак памяти о жертвах терактов 1993 и 2001 годов. Крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря 2016 года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.