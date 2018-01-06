Российский психолог Нина Талызина умерла на 95-м году жизни

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Психолог и педагог, профессор кафедры психологии образования и педагогики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Нина Талызина скончалась в возрасте 94-х лет. Об этом 6 января сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"6 января 2018 года психологическая наука потеряла выдающегося ученого - скончалась академик Российской академии образования, профессор кафедры психологии образования и педагогики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор психологических наук Нина Талызина", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Талызину всегда характеризовали высочайшая ответственность и профессионализм, трудолюбие и доброжелательность, "удивительное сочетание личной скромности и неугасаемого оптимизма". "Студенты и аспиранты факультета психологии МГУ многократно убеждались в бескорыстной готовности Нины Федоровны, не жалея времени и сил, всегда прийти им на помощь в трудных случаях. Профессора, студенты и сотрудники Московского университета глубоко скорбят вместе с родными и близкими Нины Федоровны", - заключили в МГУ.

Нина Талызина (23.12.1923 - 06.01.2018) - основатель всемирно известной научной школы, ядром которой является деятельностная теория учения. Лауреат премии президента РФ в области образования, удостоена звания лауреата премии М. В. Ломоносова.

Талызина начала работать в Московском университете 1 сентября 1950 года. До последних дней жизни работала над своей важнейшей публикацией, подытоживающей многолетний путь в науке - книгой "Деятельностная теория учения", в настоящее время завершается подготовка книги к печати.

До самого последнего времени Талызина читала в МГУ курсы лекций. За весь срок своей работы в Московском университете она подготовила более 60 кандидатов и докторов наук. Ее ученики работают во многих европейских и азиатских странах, в Африке, в Северной и Латинской Америке. За годы работы на факультете ею подготовлены более 400 публикаций, которые широко известны не только в нашей стране, но и за рубежом.