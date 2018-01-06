Митрополит Иларион: РПЦ открыта к диалогу с непризнанным Киевским патриархатом

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) готова выстраивать диалог с непризнанным Киевским патриархатом, несмотря на прозвучавшие в прессе заявления. Об этом в субботу заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы по-прежнему открыты к диалогу. Хотя, я думаю, что предварительное озвучивание условий, позиций, вряд ли будет способствовать диалогу. Я думаю, что если мы действительно хотим диалога, мы должны садиться за стол переговоров и разговаривать. Не в прессу это все выплескивать, а сначала сами поговорить, устами к устам, посмотреть, какие есть разногласия и подумать, можем мы действительно раскол врачевать или же стороны остаются на непримиримых позициях", - сказал он.

Ранее глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) заявил о готовности вести диалог об объединении с Московским патриархатом (УПЦ МП), но не о вхождении в УПЦ МП. По мнению Филарета, многое в вопросе сближения церквей зависит именно от МП, поскольку позиция КП остается неизменной. По его словам, УПЦ КП никогда не станет частью Московского патриархата.

В конце декабря 2017 года бывший митрополит Киевский Филарет, который ушел в раскол и в 1992 году основал так называемый Киевский патриархат, до сих пор не признанный мировым православием, направил письмо патриарху Кириллу и Архиерейскому собору с предложением о преодолении раскола. Архиерейский собор Русской православной церкви выразил готовность начать переговоры с УПЦ КП и создал для этого специальную комиссию.

Позднее Филарет заявил, что заговорил о примирении с Русской православной церковью для обсуждения автокефалии, а также подчеркнул, что приверженцы Киевского патриархата никогда не объединятся с РПЦ. Кроме того, Филарет утверждал, что инициатором его обращения была российская сторона.