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Тысячи православных паломников празднуют Рождество в Вифлееме

Общество
6 января, 22:30 UTC+3 /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Министерство туризма Израиля отметило, что в период Рождества Святую землю посетят более 140 тыс. туристов и паломников

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© Андрей Широков/ТАСС

ВИФЛЕЕМ (Западный берег реки Иордан), 6 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Несколько тысяч православных паломников собрались в рождественский сочельник в Вифлееме. На ведущей к Ясельной площади улице Звезды 6 января состоялся парад палестинских скаутов, которые прошли праздничным строем под гром барабанов и пение волынок к Базилике Рождества Христова - храму, где Вифлеемской звездой отмечено место рождения Иисуса.

Ясельную площадь у Храма Рождества, маленькие пешеходные улочки и проулки вокруг него, а также улицы самого расположенного на Западном берегу реки Иордан Вифлеема 6 января патрулируют усиленные наряды палестинской полиции и вооруженные бойцы президентской гвардии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Радость паломников

Среди празднующих Рождество в Вифлееме в этом году - большая доля паломников из России. Русская речь слышна повсюду на Ясельной площади и в самой Базилике Рождества. "Мы рады, что волнения завершились, для нас огромная радость быть здесь в Вифлееме в такой день и такой час, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС паломник Алексей, прибывший в Палестину на празднование Рождества с семьей из Новосибирска. - На таком празднике мы в первый раз, нам это дарит ощущение полета, радости и счастья". На Ясельной площади напротив Базилики Рождества Христова по традиции еще в начале декабря была установлена украшенная алыми и золотыми шарами рождественская ель, венчает которую большая пятиконечная звезда.

По оценкам министерства туризма Израиля, Святую землю за этот Рождественский период посетят более 140 тыс. туристов и паломников, что на 20% больше показателя 2016 года. Еще в ноябре не было незабронированных мест в гостиницах Вифлеема, но в декабре последовали массовые отказы от номеров, так как многие испугались сообщений о беспорядках.

В Вифлееме неспокойно

Празднование Рождества в Вифлееме в этом сезоне было омрачено и политизировано президентом США Дональдом Трампом, который 6 декабря 2017 года выступил с заявлением о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. После этого из сектора Газа по Израилю полетели ракеты, в ответ на которые израильская армия продолжает и в этом году наносить удары по объектам ХАМАС на территории палестинского приморского анклава. Дважды в самом Вифлееме городской муниципалитет выключал праздничную иллюминацию в знак траура о погибших в акциях протеста.

6 января несколько десятков палестинцев пытались блокировать проезд из Иерусалима в Вифлеем кортежа патриарха Иерусалимского Феофила III в знак протеста против продажи и аренды греко-православной церковью на Святой земле объектов недвижимости Израилю. Патриарх Иерусалима Феофил III по традиции совершает праздничное богослужение в Вифлеемской Базилике Рождества. Предшественник Феофила III на посту патриарха Иерусалимского Ириней был низложен после обвинений в махинациях с объектами недвижимости патриархата в 2005 году.

В этом году на рождественскую службу в Вифлееме, которую ведет Феофил III, ожидается прибытие палестинского руководства - президента Государства Палестина Махмуда Аббаса и премьер-министра Рами Хамдаллы.

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Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд
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