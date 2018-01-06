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Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Общество
6 января, 23:05 дата обновления: 6 января, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

На службу тысячи верующих, в числе которых члены Совета Федерации и депутаты Госдумы

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

"Мы в первую очередь в нашей жизни ищем Царствие Божие, мы ищем особый мир и особое устройство отношений между людьми и Богом. Этот мир живет по особому закону - по закону любви. Этот величайший божественный закон жизни является основным, <...> и если человек вступает в Царство (Божие), он начинает жить по правильному закону, по закону жизни. И из его бытия начинают уходить все неприятности - и ссоры, и недоразумения, и подозрения, и ревность, и нездоровая конкуренция", - обратился предстоятель Русской Православной церкви к верующим перед началом службы.

Он отметил, что божественная правда является "критерием истины", и если человек соотносит ее с обстоятельствами своей жизни, оценивает через нее жизнь своих родных и всей страны, то он "застрахован от ошибок".

"Сегодня этот завет должен достичь нашего слуха, нашего разума и наших сердец. Я всем вам желаю жить по этому божественному закону, устраивая мир в своих сердцах, своих семьях и вокруг себя, преобразуя существующий мир, наполняя его добром, правдой и светом", - добавил патриарх Кирилл.

На патриаршую службу в главный храм России пришли тысячи верующих. Среди присутствующих на богослужении - члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, другие высокопоставленные представители власти.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Спас", онлайн-трансляция ведется также на официальном сайте Русской православной церкви.

Вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю.

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