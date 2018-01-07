Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Православные христиане почти в 70 странах празднуют Рождество Христово

Общество
7 января, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел праздничное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Православные жители России и других стран празднуют в воскресенье Рождество Христово - событие, с которого 2017 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества.

Смотрите также

Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника

В Русской православной церкви насчитывается более 36 тыс. храмов и более 900 монастырей почти в 70 странах. Праздничные литургии ночью [7 января] и утром проходят во всех храмах на всех континентах. По Юлианскому календарю Рождество отмечают, кроме Русской, также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал вечером 6 декабря праздничное богослужение в Москве в храме Христа Спасителя.

"Пусть каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь, и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества. Ее будет так много, что хватит на всех, кто в ней нуждается. Но принести эту радость можем только мы с вами и не будем про это забывать", - отметил патриарх в своем рождественским обращении.

Смотрите также

Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество

Медведев присутствует на ночном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя

"В сам день Рождества 7 января у патриарха особо насыщенная программа, рассказал пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. - Днем предстоятель посетит "Ангар спасения", церковный центр помощи бездомным на Николоямской улице. Здесь он встретится с людьми, которые по самым разным причинам остались без крова, подарит им рождественские подарки. Затем предстоятель церкви поздравит детишек на патриаршей елке в храме Христа Спасителя и проведет сеанс видеосвязи с космонавтами на МКС. Сразу после этого он возглавит великую вечерню в храме Христа Спасителя".

Праздновать приход в мир Спасителя христиане будут 12 дней. Этот период - до праздника Крещения Господня 19 января, называется "святыми днями" или "святками" - время отдыха, колядок и дел милосердия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
5
Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама