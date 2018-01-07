В праздник Рождества патриарх напомнил верующим о важности любви

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Любовь является главным принципом мироздания, отказ от которой разрушает подлинные основы бытия, сказал в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном Рождественском обращении к российским телезрителям.

"Любовь - это ключевой принцип всего мироздания, и потому отказ от нее - неизбежное самоуничтожение. Сегодня крепость этих невидимых уз любви, к сожалению, ослабла, самоотверженная любовь не только к богу, но и друг к другу становится редкостью. Пренебрегая Божественными заповедями, люди пытаются выстроить собственную систему ценностей, и, увы, в ней нет места настоящей любви, нет места жертвенности и верности. Эта система разрушает семьи, общество, государство", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что многие поколения ожидали появления Спасителя, однако почти никто не заметил, когда он сошел на землю. "Многие поколения напряженно ожидали, когда же Господь сойдет на землю, чтобы обновить жизнь человечества. Но когда бог пришел, его проглядели все, кроме ученых-волхвов и простодушных пастухов", - напомнил патриарх.

"Проглядели, потому что думали о боге по-своему, по-человечески. А он оказался совсем иным. Его ждали как грозного и благородного царя, а он родился от скромной, никому не известной девы. От него ждали решительных общественных перемен, а он стал учить о любви к врагам", - сказал патриарх Кирилл.

"Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества. Ее будет так много, что хватит на всех, кто в ней нуждается. Но принести эту радость можем только мы с вами и не будем про это забывать", - добавил он.