Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь в Петербурге

Общество
7 января, 0:08 дата обновления: 7 января, 0:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, января. /ТАСС

Также на богослужении присутствуют губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава Центрального района города Андрей Хлутков и бизнесмен Владимир Кехман

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге для участия в Рождественском богослужении.

Помимо простых прихожан, которых о приезде президента никто не предупреждал, в Симеоновской церкви находится множество журналистов, в том числе представителей иностранных СМИ. На богослужении присутствуют губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава Центрального района города Андрей Хлутков, бизнесмен Владимир Кехман, который является старостой храма. Владимир Путин присоединился к богослужению уже после его начала, около полуночи. Президент вошёл сначала в нижний храм, поднялся по лестнице, выходящей на пространство перед амвоном, после чего поставил свечку и встал напротив Царских врат.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 января сообщал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что глава государства и в этот раз примет участие в Рождественском богослужении, и "традиционно это будет не в Москве". Где именно президент встретит Рождество, широкой общественности не сообщалось.

Путин, как правило, встречает Рождество за пределами Москвы - в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя. В прошлом году глава государства прибыл на Рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде, в 2016 году - в сельский храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный под Воронежем. До этого два года на рождественские службы он приезжал в церкви близ Сочи - храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.

Симеоновская церковь - одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм был в 1734 году построен по велению императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной церкви 1714 года. В 1938 году церковь была закрыта и впоследствии разграблена. В 1951-1954 годах реставрирована, в 1980-х годах приспособлена под метеорологический музей. В 1994 году была возвращена Санкт-Петербургской Епархии.

Настоятелем Симеоновской церкви является протоиерей Олег Скобля, известный также как музыкант и поэт. На рукоположение в сан священника в 1990 году Олега Скоблю благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв). Он же впоследствии дал благословение на запись первых песен и дальнейшую творческую деятельность. Первые три альбома Олега Скобли были записаны с участием известных музыкантов, в том числе Сергея Чигракова (Чиж & Co) и Александра Бровко (ДДТ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
5
Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама