Путин прибыл на рождественское богослужение в Симеоновскую церковь в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге для участия в Рождественском богослужении.

Помимо простых прихожан, которых о приезде президента никто не предупреждал, в Симеоновской церкви находится множество журналистов, в том числе представителей иностранных СМИ. На богослужении присутствуют губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, глава Центрального района города Андрей Хлутков, бизнесмен Владимир Кехман, который является старостой храма. Владимир Путин присоединился к богослужению уже после его начала, около полуночи. Президент вошёл сначала в нижний храм, поднялся по лестнице, выходящей на пространство перед амвоном, после чего поставил свечку и встал напротив Царских врат.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 января сообщал в эфире радиостанции "Говорит Москва", что глава государства и в этот раз примет участие в Рождественском богослужении, и "традиционно это будет не в Москве". Где именно президент встретит Рождество, широкой общественности не сообщалось.

Путин, как правило, встречает Рождество за пределами Москвы - в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя. В прошлом году глава государства прибыл на Рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде, в 2016 году - в сельский храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный под Воронежем. До этого два года на рождественские службы он приезжал в церкви близ Сочи - храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.

Симеоновская церковь - одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм был в 1734 году построен по велению императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной церкви 1714 года. В 1938 году церковь была закрыта и впоследствии разграблена. В 1951-1954 годах реставрирована, в 1980-х годах приспособлена под метеорологический музей. В 1994 году была возвращена Санкт-Петербургской Епархии.

Настоятелем Симеоновской церкви является протоиерей Олег Скобля, известный также как музыкант и поэт. На рукоположение в сан священника в 1990 году Олега Скоблю благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв). Он же впоследствии дал благословение на запись первых песен и дальнейшую творческую деятельность. Первые три альбома Олега Скобли были записаны с участием известных музыкантов, в том числе Сергея Чигракова (Чиж & Co) и Александра Бровко (ДДТ).