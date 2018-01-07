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Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество

Общество
7 января, 1:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, января. /ТАСС

Президент передал в дар храму двухрядную икону, содержащую изображения: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии и Анны и святого Симеона

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© Алексей Никольский/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе Рождественского богослужения подарил икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе президента.

Путин около полуночи прибыл для участия в Рождественском богослужении в Симеоновскую церковь на Моховой улице, где был крещен его отец.

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В ходе богослужения Путин вошел в помещение алтаря, где передал в дар храму икону середины XIX века. По данным пресс-службы президента, подарок представляет собой двухрядную икону в металлическом окладе, содержащую изображения: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и других.

Как передает корреспондент ТАСС, около 01:00 мск президент покинул церковь.

Симеоновская церковь - одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм был в 1734 году построен по велению императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной церкви 1714 года. В 1938 году церковь была закрыта и впоследствии разграблена. В 1951-1954 годах реставрирована, в 1980-х годах приспособлена под метеорологический музей. В 1994 году была возвращена Санкт-Петербургской епархии.

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