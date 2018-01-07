Путин поздравил православных христиан с Рождеством

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа", - говорится в поздравлении.

"С чувством глубокого удовлетворения отмечу плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога. И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем", - отметил президент.

Путин пожелал православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия.