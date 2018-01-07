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Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Общество
7 января, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Глава государства отметил вклад РПЦ и других христианских конфессий в укрепление в обществе высоких моральных идеалов

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа", - говорится в поздравлении.

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"С чувством глубокого удовлетворения отмечу плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в нашей стране, развитию межрелигиозного и межнационального диалога. И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем", - отметил президент.

Путин пожелал православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия.

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