В заповедниках Бурятии проведут аккредитацию экскурсоводов

УЛАН-УДЭ, 7 января. /ТАСС/. Руководство заповедных природных территорий Бурятии проведет в начале года аккредитацию гидов и экскурсоводов, работающих в Особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в пределах республики. Это позволит пресечь деятельность гидов, не обладающих знаниями о природных территориях и не соблюдающих правила поведения в них, сообщили ТАСС в ФГБУ "Байкальский государственный заповедник".

"Аккредитацию для гидов, экскурсоводов, которые планируют возить гостей в Байкальский заповедник, мы проведем в марте. А перед этим в феврале у нас, в Танхое, пройдут курсы повышения квалификации, приглашаем всех желающих. По их итогам также можно будет получить аккредитацию", - сказала заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму ФГБУ "Байкальский государственный заповедник" Ирина Лясота.

Программа курсов, по ее словам, разрабатывается с участием преподавателей кафедры сервиса, туризма и рекреации Восточно-Сибирского государственного института культуры. Она позволит повысить качество услуг экскурсоводов и избавить туристов от недостоверной информации, а природные объекты - от ущерба, наносимого бесконтрольным посещением.

Аккредитацию экскурсоводов проведет и ФГБУ "Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка" ("Заповедное Подлеморье"). "Экскурсоводов много, но тех, кто предоставляет достоверную информацию, мало, например, рассказывают, что бакланы, обитающие на Байкале, наносят больший вред, чем браконьеры. Это неправда, распространение такой информации недопустимо, - пояснила ТАСС начальник отдела туризма ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Елена Вокина, - В апреле-мае 2018 года мы проведем семинар для экскурсоводов, которые привозят туристов к нам, планируем также ввести аккредитацию".

ФГБУ "Заповедное Подлеморье" расположено в Бурятии, на восточном побережье Байкала. Коллектив учреждения занимается охраной и восстановлением природы, научно-исследовательской работой и мониторингом состояния природных комплексов, экологическим просвещением и организацией рекреационной деятельности. Основная деятельность ФГБУ "Байкальский государственный заповедник" направлена на сохранение уникальных и типичных природных комплексов Южного Прибайкалья, включая южное побережье Байкала и центральную часть хребта Хамар-Дабан.