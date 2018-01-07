Рождество в Казахстане отметили праздничными богослужениями и концертами

АСТАНА, 7 января. /ТАСС/. Православные Казахстана отметили Рождество на праздничных богослужениях, которые прошли во всех храмах республики. Свои поздравления верующим направили президент страны Нурсултан Назарбаев, глава православной церкви страны митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, а также представители местной власти.

Вечером 6 января в канун праздника Рождества, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе города Алма-Аты. Праздничные богослужения в Успенском кафедральном соборе Астаны возглавил управляющий делами Митрополичьего округа республики епископ Каскеленский Геннадий.

Поздравления от представителей власти

Утром 7 января после рождественской службы в Успенском соборе Астаны священники зачитали верующим поздравления от представителей православной церкви Казахстана и государственной власти.

"В дни празднования Рождества Христова вознесем особые молитвы за наш родной Казахстан, чтобы господь благодатию и щедротами своими всегда посещал эту древнюю землю, чтобы бог благословил жизнь и труды каждого, для кого эта страна является родным домом, чтобы нерушимый мир и братолюбие пребывали на просторах Великой степи", - говорится в поздравлении митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.

В храме также озвучили рождественское поздравление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в котором отмечено, что православные христиане республики вносят свой значимый вклад в сохранение мира и согласия в общем казахстанском доме. "Одним из важнейших принципов государственной политики является уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам граждан. Поэтому мы смогли сохранить мир и согласие, достичь признанных успехов в экономике и общественном развитии", - отметил Назарбаев.

Свое поздравление верующим направил и руководитель администрации города Астаны Асет Исекешев. "Каждый из нас стремится поддержать мир, межконфессиональное согласие, которое царит в нашей стране. И в этом единстве заключается сила нашего общества. Связь с корнями, богатая культура, историческое наследие являются основой любого сильного и процветающего государства", - говорится в поздравлении Исекешева, которое зачитал руководитель управления по делам религий Астаны Данияр Есин.

В честь праздника в городах Казахстана прошли рождественские концерты, подготовленные силами воспитанников воскресных школ, а также утренники для детей.

Православие в Казахстане является второй по величине религиозной конфессией после ислама. Общее число православных в республике составляет порядка 4,2 млн человек или около 26% населения страны. Православное Рождество и первый день мусульманского праздника Курбан айт в Казахстане являются выходными днями.