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ABC: в США был продан лотерейный билет с выигрышем в $560 млн

Общество
7 января, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Имя победителя на данный момент не разглашается

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ТАСС, 7 января. Билет американской лотереи Powerball, принесший выигрыш почти в $560 млн, был продан в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC News со ссылкой на представителя лотереи.

"Мы рады сообщить, что один билет, проданный в Нью-Гэмпшире, принес джекпот в размере $559,7 млн", - цитирует телеканал представителя лотереи. Имя победителя пока не называется.

Розыгрыш лотереи прошел в субботу. По данным телеканала, выигрышными стали числа 12, 29, 30, 33, 61, число-бонус - 26. По правилам победитель может забрать всю сумму сразу или получать деньги частями в течение нескольких лет.

Это второй по величине джекпот в истории США. В 2017 году 53-летней жительнице Массачусетса Мэйвис Уончик достался выигрыш в $758 млн.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Билет стоит $2, а общая выручка от продаж составляет несколько миллиардов долларов.

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