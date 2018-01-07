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Во всех православных храмах Азербайджана прошла литургия по случаю Рождества

Общество
7 января, 11:20 UTC+3 БАКУ БАКУ 7, января. /ТАСС

Президент республики Ильхам Алиев отметил, что "Рождество ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане как символ обновления, спокойствия, чувства милосердия и сострадания"

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БАКУ, 7 января. /ТАСС/. Литургия по случаю Рождества Христова прошла в ночь на воскресенье и утром во всех шести православных храмах Азербайджана. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Бакинской епархии Русской православной церкви, сотни верующих участвовали в праздничных богослужениях в православных церквях в Баку (их три), а также других городах страны - Гяндже, Сумгаите и Хачмазе.

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В бакинском Кафедральном соборе Святых Жен - Мироносиц, построенном в 1909 году, литургию отслужил архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Он пожелал мира и благополучия стране и всем народам Азербайджана.

Православных Азербайджана по случаю Рождества поздравил и президент республики Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что "Рождество ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане как символ обновления, спокойствия, чувства милосердия и сострадания".

"Исторически существовавшая в Азербайджане атмосфера межцивилизационного и межкультурного диалога, сохранение этнокультурного разнообразия до наших дней сыграли исключительную роль в формировании общенациональных общественных духовных ценностей, богатых традиций мультикультурализма и терпимости, утверждении гражданского согласия в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе. Мы расцениваем это историческое достижение как важный успех нашей национальной государственности, считаем обеспечение прав и свобод, в том числе свободы совести и вероисповедания всех граждан страны, независимо от языковой, религиозной, этнической принадлежности, одним из приоритетных направлений политики государства", - говорится в обращении президента.

Алиев также подчеркнул вклад православной общины Азербайджана в динамичное развитие страны и построение гражданского общества.

По данным епархии РПЦ, православная община Азербайджана насчитывает около 200 тыс. человек.

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