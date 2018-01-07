Патриарх Кирилл призвал уважать жизненный путь Николая II

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Жизнь последнего русского императора Николая II и его семьи достойна уважения вне зависимости от политических оценок его правления, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественского интервью телеканалу "Россия 1".

"Вне зависимости от политической оценки его деятельности должно у людей быть уважение к этому жизненному пути. Тем более у людей либеральных, но ничего подобного не происходит. <...> Я просто реагирую на очень важную часть его жизни, связанную с открытием свобод и прав для граждан Российской Империи, и с тем, чем завершилась его жизнь. И в этом смысле, конечно, все, что произошло с государем императором, все, что произошло с нашей страной, оно должно заставить нас о многом подумать", - сказал он.

По словам патриарха, император был сильным человеком, который дал согласие на создание Государственной думы и тем самым позволил открыто обсуждать текущие проблемы страны. "Вот присутствует сейчас такое мнение, что царь был слабым. А вот давайте подумаем, он был слабым или внутренне сильным человеком? Ведь он обладал властью прикончить эту Государственную думу одним хлопком, разогнать все партии, вновь ввести цензуру - у него реальная была политическая власть", - сказал патриарх Кирилл.

"Наши либеральные историки до сих пор поливают его (Николая II - прим. ТАСС) грязью и превозносят императора Александра II. А с точки зрения открытия возможностей для демократического обсуждения проблем, участия в формировании государственной политики, кто больше сделал: Александр или Николай? Конечно, Николай. <...> Вот если бы он был таким слабым человеком, то он не принял бы смерть так, как он ее принял", - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

Он отметил, что последний русский император был канонизирован "потому, что он по-христиански принял смерть, и не только смерть, а всю эту часть, страшную часть своей жизни" и посетовал на то, что в год столетия революции "ничего другого на экранах не появилось, как фильм, который бросает очередную грязь в лик страстотерпца".

Патриарх добавил, что работы по расследованию всех обстоятельств гибели царской семьи и установлению подлинности "екатеринбургских останков" продолжаются, и отметил, что "никто специально не затягивает этого процесса, но никто специально и не подгоняет ученых, которые занимаются попытками ответить исчерпывающе не те вопросы, которые постоянно возникают".