Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх указал на необходимость сократить разницу доходов между богатыми и бедными

Общество
7 января, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Предстоятель Русской православной церкви призвал власти создать систему мер по защите жилья от так называемых черных риелторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Политические и экономические меры должны быть направлены на сокращение разницы в доходах между самыми богатыми и бедными жителями страны, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском интервью телеканалу "Россия 1".

"Расслоение общества - это огромная проблема. Все это сегодня присутствует в нашей жизни. Социализм пытался решить эту проблему. Но давайте честно скажем: он ее не решил", - сказал он.

"Дай Бог, чтобы развитие экономики и правильная внутренняя политика содействовали тому, чтобы преодолевались эти разделения огромные между людьми состоятельными и неимущими. И чтобы справедливость все более и более проникала в недра нашей национальной жизни", - отметил предстоятель Русской православной церкви.

По словам патриарха, стабильность в обществе можно сохранить только путем сокращения разрыва в доходах, в противном случае возможен всплеск негатива и критики в отношении власти. "Стабильность общества и справедливость в обществе, зависят, в первую очередь, от преодоления этого разрыва. Чем этот разрыв больше, тем больше дестабилизация общества. Тем больше возникает негативной энергии. Тем больше у людей отторжение от всего того, что происходит в обществе, в стране, тем больше критики", - отметил патриарх Кирилл.

"Еще раз хочу сказать, что богатые и бедные всегда будут. Но очень важно, чтобы разрыв сокращался. И чтобы понятие бедности не означало тяжелейшего положения человека на грани выживания", - подчеркнул он.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, эта проблема является серьезным вызовом, и государство должно на него ответить. В частности, создать систему мер по защите жилья от так называемых черных риелторов. "Тревогу вызывает то, что многие люди в конце жизни лишаются жилья, их выбрасывают из квартиры "черные рэкетиры", дельцы, которые захватывают жилье. В государстве должна быть система очень четкая, которая бы страховала людей от такого рода жизненных ситуаций", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"
2
СМИ: Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране
3
Лыжник Устюгов досрочно завершил защиту титула победителя "Тур де Ски"
4
Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации
5
Снегопад, похолодание и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама