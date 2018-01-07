WP: Власти США впервые разрешили проложить дорогу через заповедник на Аляске

ВАШИНГТОН, 7 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министерство внутренних дел США, курирующее вопросы охраны природы, впервые в истории разрешило проложить трассу прямо по территории одного из заповедников на Аляске к удаленному городу Кинг-Коув с населением 925 человек, расположенному на Восточных Алеутских островах. Об этом в субботу со ссылкой на должностных лиц сообщила газета The Washington Post.

Официальные бумаги пока не подписаны, но, согласно заявлению офиса губернатора штата Билла Уолкера, "необходимость данной дороги не взывает сомнений", и местные власти сделали это одним из своих приоритетов. "Мы очень признательны министру Райану Зинке и министерству внутренних дел за столь конструктивное взаимодействие с горожанами в Кинг-Коув. И мы нацелены на совместную работу по реализации этого проекта и защите здоровья и безопасности этих жителей Аляски", - говорится в заявлении.

В самом Кинг-Коув требуют построить дорогу на протяжении 35 лет. Без нее жители не могут быстро добраться до медицинских учреждений, ведь с одной стороны город граничит с одноименным заливом, с другой - с дикой местностью. С 1980 по 1994 год 12 человек скончались по пути к местному аэродрому.

Основная проблема заключается в том, что дорога должна проходить по территории Национального резервата дикой природы Изембек. Его площадь составляет 1270 кв. км. Это самый маленький заповедник на территории штата. С 1980 года эта земля находится под защитой федеральных властей. На ней проживают бурые медведи, олени, волки. Кроме того, раз в год в резервате оказывается вся мировая популяция черной казарки. Согласно федеральным нормам, строительство какой-либо инфраструктуры там запрещено.

Ранее Вашингтон отказывался делать исключения, эту позицию разделяли и защитники окружающей среды. При этом проблему все же старались решить. Власти израсходовали порядка $50 млн на альтернативные варианты, включая организацию вертолетного сообщения и создания местной клиники.

Но данные попытки успехом не увенчались. Теперь проект практически утвержден: речь идет о гравийной дороге протяженностью в 20 км. Она свяжет Кинг-Коув с соседним городом Колд-Бей. По подсчетам местных властей, в среднем по дороге в день будут проезжать от 10 до 15 машин.