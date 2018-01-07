Снегопад, похолодание и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По информации метеорологов, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 мск воскресенья до 02:00 мск понедельника в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов, ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/с; небольшие, местами умеренные осадки - дождь, мокрый снег и снег, местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица", - сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

8 января утром ожидаются усиление ветра, снегопад и гололедица. "В связи с подходом новой циклонической ложбины с северо-запада, утром ожидаются усиление юго-западного ветра с порывами 13 - 18 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололедица", - отметили в столичном МЧС, уточнив, что такая погода сохранится в течение суток.

В ведомстве предупредили, что при непогоде возможны местами ухудшение видимости, затруднения в движении транспорта, заторы и аварийные ситуации на дорогах.