В Грузии прошли Рождественские богослужения и шествия

ТБИЛИСИ, 7 января. /ТАСС/. Во всех действующих православных храмах Грузии в ночь на воскресенье и 7 января утром прошли Рождественские богослужения.

СПЕЦПРОЕКТ "Остаюсь вечно ваш": как поздравляли с Рождеством сто лет назад О дореволюционных праздничных открытках, которые остаются одной из главных примет ушедшей эпохи, — в материале ТАСС

В Тбилиси в Кафедральном соборе Святой Троицы божественную литургию отслужил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, а архидьякон Деметре Давиташвили зачитал рождественское послание Главы Грузинской Православной Церкви (ГПЦ). На праздничной службе в Соборе присутствовали тысячи прихожан, в их числе президент страны Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, представители общественно-политических кругов, видные деятели культуры.

По призыву ГПЦ жители Тбилиси и других городов и районов встретили Рождество зажженными в окнах домов свечами. Эту традицию несколько лет назад ввел сам Илия Второй - с его благословения в Рождественскую полночь в окнах домов каждая семья зажигает церковную свечу, призванную осветить Пресвятой Богородице и младенцу Иисусу Христу путь в их дома и сердца.

Рождественские шествия

В воскресенье днем по центральным улицам городов и районов Грузии прошли рождественские шествия "Алило" ("Аллилуйя"), насчитывающие 15-вековую историю.

В Тбилиси шествие проходит в эти минуты по центральному проспекту Руставели, площади Свободы, улицам Пушкина и Бараташвили, затем направится к Кафедральному Собору Святой Троицы. По пути следования участников шествия в запряженные быками тележки жители и гости Тбилиси складывают подарки - сладости, фрукты, игрушки, другие дары, которые будут розданы детдомам, приютам для престарелых, больницам и нуждающимся. В период Советской власти в Грузии (1921-1990) "Алило" не проводилось, в середине 1990-х годов по инициативе Илии Второго "Алило", которое отмечалось с V века, вновь восстановлено.

Грузия и православие

Грузия приняла православие в IV веке. По данным переписи 2014 года, в Грузии проживали 3 млн 713 тыс. человек, из них 83,4% - православные христиане, 10,7% - мусульмане, 2,9% - григорианцы, 0,5% - католики, остальные - приверженцы других верований.