В России в рождественских богослужениях участвовали более 2,5 млн человек

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Около 11 тыс. рождественских богослужений состоялись в храмах России, в них приняли участие более 2,5 миллионов человек, нарушений правопорядка не зарегистрировано. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ночь с 6 на 7 января на территории Российской Федерации в более чем в 5,7 тыс. населенных пунктах состоялось около 11 тыс. торжественных богослужений, посвященных Рождеству Христову, в которых приняли участие более 2,5 млн человек. Места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Безопасность дорожного движения вблизи православных храмов и монастырей обеспечивалась сотрудниками Госавтоинспекции. В результате принятых мер в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка не зарегистрировано", - сказала она.

По ее словам, охрану общественного порядка при проведении рождественских мероприятий в храмах, церквях и монастырях осуществляли более 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также около четырех тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 3,5 тыс. работников частных охранных организаций, 10 тыс. членов народных дружин и свыше 5,4 тыс. представителей казачества.