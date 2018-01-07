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В России в рождественских богослужениях участвовали более 2,5 млн человек

Общество
7 января, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Безопасность на религиозных мероприятиях обеспечивали 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Около 11 тыс. рождественских богослужений состоялись в храмах России, в них приняли участие более 2,5 миллионов человек, нарушений правопорядка не зарегистрировано. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Как россияне встретили Рождество

"В ночь с 6 на 7 января на территории Российской Федерации в более чем в 5,7 тыс. населенных пунктах состоялось около 11 тыс. торжественных богослужений, посвященных Рождеству Христову, в которых приняли участие более 2,5 млн человек. Места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Безопасность дорожного движения вблизи православных храмов и монастырей обеспечивалась сотрудниками Госавтоинспекции. В результате принятых мер в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка не зарегистрировано", - сказала она.

По ее словам, охрану общественного порядка при проведении рождественских мероприятий в храмах, церквях и монастырях осуществляли более 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также около четырех тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии, 3,5 тыс. работников частных охранных организаций, 10 тыс. членов народных дружин и свыше 5,4 тыс. представителей казачества.

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