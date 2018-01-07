В Северной Осетии в 2018 году будет создана единая база медицинских снимков

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 января. /ТАСС/. Единая база медицинских документов, куда будут поступать результаты рентгенограммы и другие материалы, будет создана в Северной Осетии в этом году, сообщил ТАСС директор Северо-Осетинского медицинского информационно-аналитического центра Аслан Майрамукаев.

"Запланировано создание единого архива изображений: в любом районе врачи смогут сделать рентген или флюорограмму, а специалисты в центральной республиканской больнице - проанализировать", - рассказал он.

Собеседник уточнил, что в республике уже действуют некоторые элементы телемедицины. "Работает система консультаций по модели от врача к врачу в бригадах скорой помощи. Они оснащены так, чтобы отправлять данные ЭКГ врачам республиканского сосудистого центра или республиканской больницы, если пациенту помощь необходима прямо сейчас, в тот момент, пока его не доставили еще в больницу", - привел пример Майрамукаев.

Он добавил, что телемедицина используется для консультаций врачей из разных муниципалитетов (например, медики районных больниц могут попросить помощи у коллег из Владикавказа). Кроме того, в режиме видеосвязи проводятся показательные операции для учащихся Северо-Осетинской медицинской академии.

Майрамукаев напомнил, что медики не могут работать с пациентами только в дистанционном режиме - не проработана законодательная база. "Врач не может ставить диагноз на основании заочного осмотра, в первый раз все равно нужно прийти на прием лично. Во время повторного приема или мониторинга состояния могут быть консультации по видеосвязи", - пояснил он.