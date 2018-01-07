Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Северной Осетии в 2018 году будет создана единая база медицинских снимков

Общество
7 января, 13:19 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 7, января. /ТАСС

При этом директор Северо-Осетинского медицинского информационно-аналитического центра Аслан Майрамукаев отметил, что в республике уже действуют некоторые элементы телемедицины

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 января. /ТАСС/. Единая база медицинских документов, куда будут поступать результаты рентгенограммы и другие материалы, будет создана в Северной Осетии в этом году, сообщил ТАСС директор Северо-Осетинского медицинского информационно-аналитического центра Аслан Майрамукаев.

"Запланировано создание единого архива изображений: в любом районе врачи смогут сделать рентген или флюорограмму, а специалисты в центральной республиканской больнице - проанализировать", - рассказал он.

Собеседник уточнил, что в республике уже действуют некоторые элементы телемедицины. "Работает система консультаций по модели от врача к врачу в бригадах скорой помощи. Они оснащены так, чтобы отправлять данные ЭКГ врачам республиканского сосудистого центра или республиканской больницы, если пациенту помощь необходима прямо сейчас, в тот момент, пока его не доставили еще в больницу", - привел пример Майрамукаев.

Он добавил, что телемедицина используется для консультаций врачей из разных муниципалитетов (например, медики районных больниц могут попросить помощи у коллег из Владикавказа). Кроме того, в режиме видеосвязи проводятся показательные операции для учащихся Северо-Осетинской медицинской академии.

Майрамукаев напомнил, что медики не могут работать с пациентами только в дистанционном режиме - не проработана законодательная база. "Врач не может ставить диагноз на основании заочного осмотра, в первый раз все равно нужно прийти на прием лично. Во время повторного приема или мониторинга состояния могут быть консультации по видеосвязи", - пояснил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"
2
СМИ: Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране
3
Лыжник Устюгов досрочно завершил защиту титула победителя "Тур де Ски"
4
Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации
5
Снегопад, похолодание и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама