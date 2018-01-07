Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством московских бездомных

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова посетил проект православной службы помощи "Милосердие" - "Ангар милосердия", где поздравил бездомных с праздником, передает корреспондент ТАСС.

"Мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате коммунальной квартиры, жили очень бедно, поэтому в 15 лет я вынужден был уйти из дома, чтобы зарабатывать на хлеб. Работал, учился. Всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности и наверно, многое я в жизни не понял, если бы через этот опыт не прошел", - сказал он, обращаясь к тем, кто в силу разных причин лишился жилья.

По словам предстоятеля РПЦ, человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации может выбрать два пути. "Один путь - это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь: сказать себе - так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение, и если вы скажете это, то сделаете самый большой подарок людям, которые здесь трудятся", - подчеркнул он.

По его словам, РПЦ продолжит работу по оказанию помощи бездомным и другим социально незащищенным группам населения. "Я призываю, чтобы на каждом приходе была своя социальная служба. Глубоко убежден, что ответственность прихода простирается и на этих людей", - добавил он и пожелал присутствующим крепости сил, надежды и обретения дома, семьи и любви.

Патриарх осмотрел служебные помещения "Ангара спасения", пообщался с подопечным проекта за праздничной трапезой и вручил рождественские подарки: наборы продуктов и средства личной гигиены, а также белье.

Бездомные подготовили свой подарок - резную Казанскую икону Божией Матери, выполненную вручную из дерева подопечным приюта при храме Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в подмосковном городе Ожерелье.

"Ангар", дарящий надежду

Служба православной социальной помощи "Милосердие" организовала "Ангар спасения" в 2014 году. Здесь бездомные могут согреться, поесть, помыться в мобильных душевых, поменять одежду и обувь, постричься, получить доврачебную медицинскую помощь. За время работы проекта помощь получили более 40 тысяч человек.

По традиции, в дни Рождества и Пасхи патриарх Кирилл посещает медицинские и социальные учреждения. Как и в 2009 году, в год своей интронизации, он вновь посещает людей, оказавшихся без крыши над головой.