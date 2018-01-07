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Электронные рецепты станут доступны россиянам уже в 2018 году

Общество
7 января, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала переход на электронный документооборот одним из направлений закона о телемедицине

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© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Электронные рецепты в ряде регионов будут доступны россиянам уже в 2018 году. Об этом сообщила журналистам в воскресенье министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Закон о телемедицине был принят в 2017 году и вступил в силу 1 января 2018 года.

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Первым направлением закона Скворцова назвала регулирование телекоммуникационных контактов между медучреждениями, врачами и самими пациентами.

"Второе направление закона - переход на электронный документооборот, включая электронные рецепты с 2018 года в тех регионах, которые к этому готовы, и с 2019 года - с расширением перечня на сильнодействующие анальгетики и наркотические препараты", - сказала она.

Третьим направлением закона министр навала "фактически формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения". "Объединение всех региональных сегментов и федерального сегмента <...> в единую систему", - пояснила Скворцова.

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