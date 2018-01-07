Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростуризм призывает туроператоров предупреждать о риске наводнений в Германии и Франции

Общество
7 января, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

После прохождения циклона вода в реках Германии и Франции поднялась до критических отметок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ростуризм призывает россиян учитывать неблагоприятную метеорологическую обстановку на территории Германии и Франции при планировании поездок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей. Сохраняется повышенный уровень метеоугрозы в связи с риском наводнений", - говорится в сообщении.

В этой связи ведомство просит туроператоров информировать своих клиентов о погодных условиях.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Германии и Франции вода в реках поднялась до критических отметок после прохождения циклона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"
2
СМИ: Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране
3
Лыжник Устюгов досрочно завершил защиту титула победителя "Тур де Ски"
4
Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации
5
Снегопад, похолодание и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама