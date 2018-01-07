Ростуризм призывает туроператоров предупреждать о риске наводнений в Германии и Франции

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ростуризм призывает россиян учитывать неблагоприятную метеорологическую обстановку на территории Германии и Франции при планировании поездок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей. Сохраняется повышенный уровень метеоугрозы в связи с риском наводнений", - говорится в сообщении.

В этой связи ведомство просит туроператоров информировать своих клиентов о погодных условиях.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Германии и Франции вода в реках поднялась до критических отметок после прохождения циклона.