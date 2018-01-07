Патриарх Кирилл: праздник Рождества Христова учит детей доброте

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил в воскресенье детей на рождественской елке в зале церковных соборов храма Христа Спасителя и призвал их в праздничные дни не забывать о тех, кто нуждается.

"В день Рождества Христова мы учимся доброте и любви, и если мы этот урок выучим, поверьте, мы станем очень счастливыми людьми", - отметил патриарх.

"Когда мы открываем сердце тем, кто нуждается, сам Господь входит в наше сердце. <...> Я желаю вам, чтобы вы никогда ничего не жалели, чтобы помочь другому человеку. Если в какой-то момент вы скажете себе - "Нет, я не отдам то, что имею, лучше для себя сберегу" - вспомните о Христе, который родился бедняком в хлеву, не имея собственного дома крыши над головой", - добавил он.

Патриарх рассказал о своих счастливых воспоминаниях детства. "Несмотря на то, что единственная наша комната, которую мы делили на пятерых, в основном была занята раскладушками, находилось место для елки. Родители покупали высокую елку под потолок, а затем устраивались представления", - пояснил он.

Предстоятель Церкви отметил, что в день Рождества в этом году он встречался с бездомными и это напомнило ему его детскую радость праздника Рождества. "Когда я встречался с этими людьми, у меня на душе было светло и радостно. Так бывает не всегда, когда встречаешься с людьми даже вполне благополучными, богатыми и сильными", - отметил он.

"Господь, обращаясь со словами своего учения к людям, призывает нас не забывать о тех, кто нуждается, кому нужна помощь", - заключил патриарх.