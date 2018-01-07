Песков пояснил, в каких церквях крестили родителей Путина

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил по просьбе ТАСС, в каких церквях крестили родителей главы российского государства Владимира Путина.

Накануне президент принял участие в рождественском богослужении в Симеоновской церкви в Петербурге. Согласно выпискам из церковных документов, датированных 1911 годом, в этом храме крестили отца Путина. Однако в 2011 году, когда Путин в ранге премьер-министра посещал рождественскую службу в селе Тургиново Тверской области в храме Покрова Пресвятой Богородицы, СМИ писали о том, что родителей Путина крестили именно там.

"Здесь нет никакого противоречия", - сказал Песков. "В Тверской области крестили мать Путина Марию Ивановну, а в Симеоновской церкви на Моховой улице в Петербурге - его отца Владимира Спиридоновича", - пояснил он.

Согласно выписке из книги Симеоновской церкви, на крещении отца главы государства присутствовали "Тверской области и уезда Тургиновской волости, деревни Поминово крестьянин Спиридон Иванов Путин и законная жена его Ольга Иванова". В документе указаны и крестные отца президента. "Таинство крещения совершали протоиерей Василий Сперанский со псаломщиком Владимиром Владимировым", - говорится в выписке.

Симеоновская церковь, где накануне встретил Рождество президент РФ, - одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм был в 1734 году построен по велению императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной церкви 1714 года. В 1938 году церковь была закрыта и впоследствии разграблена. В 1951-1954 годах реставрирована, в 1980-х годах приспособлена под метеорологический музей. В 1994 году была возвращена Санкт-Петербургской Епархии.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в котором крестили мать президента, расположен в селе Тургиново Тверской области. Путин приезжал туда на рожденственские службы в 2011 и 2016 годах.

Впервые источники упоминают о деревянной церкви в селе Тургиново в первой половине XVII века. Первая каменная церковь появилась на этом месте примерно в середине XVIII века. В селе также находится старое кладбище, где похоронена бабушка Путина Елизавета Алексеевна Шеломова.

Сам Путин был крещен в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Несколько лет назад он также приезжал туда на Рождество.

Где встречает Рождество президент

Путин, как правило, встречает Рождество за пределами Москвы - в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя. В прошлом году, например, президент приезжал в Спасский собор Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде для участия в Рождественском богослужении.

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Дважды глава государства встречал Рождество в Сочи. В 2014 году президент в ночь на 7 января посетил новый храм, возведенный рядом с Олимпийским парком, а в 2013 году побывал в трехпрестольном храме в честь икон Божией Матери "Песчанской" и "Владимирской" в Троице-Георгиевском монастыре, расположенном в селе Лесное Адлерского района.

Кроме того, в разные годы Путин посещал рождественские богослужения в церкви во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских в селе Селище Костромской области, в Сретенской церкви в поселке Соломенное в Карелии, в Прокопьевском соборе в Великом Устюге, в Ново-Иерусалимском мужском монастыре. В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

В столице же на 7 января глава государства оставался в 2001 году - в храме Христа Спасителя, и в 2000-м, когда Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.