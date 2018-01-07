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Опрос: большинство граждан Швейцарии поддерживают запрет полностью скрывающей лицо одежды

Общество
7 января, 19:47 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 7, января. /ТАСС

На данный момент запрет на ношение бурки действует только в одном из регионов страны - Тичино

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© EPA/YAHYA ARHAB

ЖЕНЕВА, 7 января. /ТАСС/. Подавляющее большинство граждан Швейцарии - более 76% - высказываются за запрет ношения в общественных местах одежды, полностью скрывающей лицо, в частности, бурки. Об этом свидетельствуют итоги социологического исследования, которые опубликовала в воскресенье газета Le Matin Dimanche.

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По данным размещенной в издании инфографики, в поддержку народной законодательной инициативы, требующей запретить скрывать лицо в общественных местах, на референдуме готовы проголосовать 76,3% граждан. При этом 59,8% заявили, что поддерживают такой запрет "определенно", а 16,5% - "несомненно". Против запрета высказались 20,6% респондентов, а 3,1% пока не определились с позицией. Опрос был проведен в декабре 2017 года компанией Marketagent.com среди 1264 человек.

В сентябре прошлого года в Федеральную канцелярию было передано более 100 тыс. подписей в поддержку народной законодательной инициативы "Да - запрету на сокрытие лица". Референдум на эту тему может состояться в 2019 году.

Текст инициативы гласит, что "никто не может скрывать лицо в общественном месте, а также в местах, доступных для публики, или там, где предоставляются обычно доступные для всех и каждого услуги". Исключение при этом составляют места культа. Отмечается также, что "никто не может принудить человека скрывать лицо по мотивам его пола". Скрывать свое лицо можно лишь по причинам, связанным со здоровьем и безопасностью, а также с климатом и местными обычаями.

На настоящий момент запрет на бурку действует только в одном из 26 швейцарских кантонов и полукантонов - Тичино. Местный референдум по этому вопросу состоялся там в 2013 году, а официально запрет вступил в силу с 1 января нынешнего года.

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