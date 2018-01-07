Рождество в Петербурге отметили фестивалем огня и джазом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Жители и гости Санкт-Петербурга несмотря на похолодание и сильный ветер, из-за которого пришлось закрыть затворы комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, в праздничный рождественский день не стали сидеть дома. Люди разных поколений приняли участие в народных гуляниях в Петропавловской крепости, пришли покататься на самой большой горке в порту и посмотреть на яркое огненное шоу на Стрелке Васильевского острова. По наблюдениям корреспондента ТАСС многолюдно было и на рождественских ярмарках, большинство из которых в воскресенье завершили свою работу.

Зимние декорации

Главное общегородское мероприятие, посвященное празднованию Рождества Христова, проходило на Соборной площади Петропавловской крепости и началось сразу после традиционного полуденного выстрела. Укутанные в шарфы и капюшоны дети и взрослые с первых минут пританцовывали под русские народные и казачьи песни. Согреться можно было и горячим сбитнем с пирожком, и другими угощениями.

Большой популярностью пользовались деревянные декорации, в которых можно было сфотографироваться на фоне библейского сюжета или "в зимнем лесу". "Снега в Петербурге практически нет, а тут целый зимний лес в центре города", - заметила Татьяна, которую только что фотографировал муж. Дети в павильонах в это время плели из бисера украшения и делали различные поделки, другие отгадывали загадки.

Российские и зарубежные туристы выходили в центр площади, чтобы сделать фотографии на фоне традиционных видов города. С Нарышкина бастиона и пляжа Петропавловской крепости открывался красивый вид на Стрелку Васильевского острова, где по случаю праздника горели Ростральные колонны.

Катание с горы или джаз

Благодаря похолоданию, пришедшему в Петербург в канун Рождества, начала работать большая ледяная гора, которую сделали на территории пассажирского порта "Морской фасад" в рамках новогоднего фестиваля "Зимафест". Крики восторга посетителей разного возраста порой заглушали громкое музыкальное сопровождение. Подкрепиться можно было на фестивале пельменей или мастер-классе по росписи имбирных пряников.

Покататься на коньках и попробовать угощения из разных стран и российских регионов предлагали и на Рождественской ярмарке у ТЮЗа. "Я не первый год прихожу на ярмарку, покупаю перед праздниками сувениры, пока сын катается на катке. А в последний день для дома что-то покупаем, потому что обычно скидки на многие товары", - поделилась петербурженка Ирина, согреваясь глинтвейном.

В воскресенье парадом Дедов Морозов рождественская ярмарка завершила свою работу. По данным комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, за две с лишним недели ее посетили более миллиона человек. Количество съеденных сосисок, соленых грибов, имбирных пряников и купленных сувениров организаторы посчитать затруднились.

Любители искусства в Рождество выбрали более спокойный вид отдыха - концерты классической и джазовой музыки. Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" и маэстро Александр Канторов пригласил слушателей в Дворец спорта "Юбилейный" на большой общедоступный Рождественский концерт. Здесь прозвучали произведения Моцарта, Бетховена, Дворжака, Брамса, Грига и вальсы Штрауса.

"Рождество в стиле джаз" подготовила Санкт-Петербургская государственная филармония джазовой музыки. Рождественские мелодии в оригинальных джазовых обработках и джазовые композиции эпохи свинга прозвучали в исполнении интернационального квинтета.

Яркий финал праздника

В завершение дня на Стрелке Васильевского острова состоялся фестиваль огня и фейерверков "Рождественская звезда", который впервые организован комитетом по развитию туризма Петербурга. Приветствуя гостей фестиваля, вице-губернатор Александр Говорунов напомнил о традиции со времен Петра Первого отмечать Новый год и Рождество в Петербурге "весело и с огоньком". По его словам, именно на Стрелке тогда проходили огненные спектакли. "Петербург, зажигай!" - дал старт фестивалю вице-губернатор.

В течение получаса под музыкальное сопровождение фейерверки сменялись лазерными и световыми композициями, деревья окрашивались в разные цвета, а историческое здание Биржи на глазах у зрителей с помощью 3D-проекций превращалось то в храм с яркими витражами, то в музыкальную шкатулку. Необычно смотрелось фаер-шоу под русские народные песни, которое демонстрировали артистки в сарафанах с кокошниками и скоморохи на ходулях.