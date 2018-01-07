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Заседание Священного синода РПЦ планируется провести осенью в Белоруссии

Общество
7 января, 21:42 UTC+3 МИНСК МИНСК 7, января. /ТАСС

Ожидается приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

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МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Проведение заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) планируется на осень нынешнего года, ожидается приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил в воскресенье митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Белоруссии.

"Мы ожидаем приезд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Скорее всего, это будет где-то в середине октября", - отметил предстоятель Белорусской православной церкви в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Митрополит Павел пояснил, что визит главы РПЦ будет приурочен к проведению заседания в Белоруссии Священного синода Русской православной церкви. "Ожидается, что приедут постоянные и временные члены Священного синода. Святейший хочет провести у нас заседание Священного синода Русской православной церкви", - сообщил митрополит. "Это будет чрезвычайно важное событие", - заявил глава Белорусской православной церкви.

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