Акция против сексуального насилия проходит перед вручением премии "Золотой глобус"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Участницы движения против сексуального насилия, объединившиеся под хэштегом #MeToo, вместе с известными актрисами проводят в воскресенье акцию перед началом вручения кинопремии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Как передает журнал The Hollywood Reporter, основательница #MeToo Тарана Берк, а также ее единомышленницы Мараи Лараси, Роза Клементе, Моника Рамирез, Калина Лоуренс и другие прибывают на красную ковровую дорожку, расстеленную перед отелем Beverly Hilton, где совсем скоро состоится церемония награждения.

Активисток договорились сопровождать звезды Голливуда Мишель Уильямс, Эмма Уотсон, Сьюзен Сарандон и другие. Так, Монику Рамирез опекает актриса Лора Дерн.

"Пресса в последнее время уделяла слишком большое внимание виновникам [сексуального насилия] и мало внимания систематическому характеру насилия, сексуального насилия и другим формам насилия по принципу расы, этнической принадлежности и экономического положения, - подчеркивается в заявлении #MeToo, опубликованном в воскресенье. - Наша цель на вручении "Золотого глобуса" состоит в том, чтобы переключить внимание обратно на потерпевших и долгосрочные решения проблемы".

Поводом для появления движения стал незатухающий скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. С начала октября 2017 года его обвинили в домогательствах уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Как сообщила NBC, номинанты на "Золотой глобус" договорились одеться в черное на нынешнюю церемонию, чтобы выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившимися под хэштегом #MeToo. В черном пришли Гарри Олдман, Джеймс Франко, певец Рики Мартин и многие другие.

К движению примкнули работницы американской киноиндустрии, телевидения и театра, объединившиеся под названием Time's Up в защиту женщин по всей стране от сексуальных домогательств и дискриминации. Эту инициативу поддержали не менее 300 женщин, работающих в сфере шоу-бизнеса: актрис, сценаристов, режиссеров, продюсеров и руководителей компаний. В их числе актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Ева Лонгория, Америка Феррера, Керри Вашингтон и другие.

Среди задач, которые ставит перед собой движение, - оказание юридической поддержки подвергшимся домогательствам женщинам, профессии которых не входят в число наиболее престижных. Это, в частности, уборщицы, работницы ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц. На эти цели предполагается выделять средства из фонда в размере $13 млн.