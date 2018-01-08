Страховые представители в 2018 году помогут пациентам разрешать конфликты с врачами

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Страховые представители с 2018 года будут мотивировать застрахованных пациентов выполнять врачебные предписания, а также помогут в разборе конфликтных и спорных ситуаций между пациентами и медиками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Институт страховых представителей, или поверенных, призван сформировать персонифицированный подход при оказании медицинской помощи, а также обеспечить информационное сопровождение застрахованных людей. Страховыми поверенными являются сотрудники страховых организаций, прошедшие специальное обучение. Чтобы получить их услуги, нужно обратиться в страховую медицинскую компанию, которая выдавала полис ОМС.

"[С 2018 года] вводится третий уровень страховых представителей, которые начнут реализовывать функции по мотивированию застрахованных лиц к выполнению рекомендаций врача по результатам диспансеризации, повышению приверженности лечению у лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, а также по разбору конфликтных ситуаций и спорных случаев, при необходимости - по оказанию правовой помощи", - сообщили в пресс-службе фонда ОМС.

С 2016 года в РФ начали работать контакт-центры территориальных фондов ОМС. Эти страховые представители первого уровня могут проконсультировать по любым вопросам организации и получения медицинской помощи по программам ОМС, помогут в выборе и прикреплении к медицинской организации, а также проинформируют о порядке прохождения диспансеризации.

Страховые представители второго уровня начали работу в 2017 году. В их задачи входит информирование застрахованных, контроль прохождения диспансеризации, "проведение телефонных опросов застрахованных для уточнения своевременности прохождения профилактических мероприятий, выяснения причин отказов от них, а также анализ данных опросов и результатов прохождения профилактических мероприятий".

Таким образом, с появлением страховых представителей третьего уровня в течение 2018 года институт страховых поверенных заработает в полном объеме.

Также с 2018 года в тарифы обязательного медицинского страхования впервые включена гериатрическая медицинская помощь для пациентов старшего возраста .

"Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю "гериатрия", - сообщили в пресс-службе ФОМС.

Гериатрическая медицинская помощь - это помощь пациентам старших возрастных групп, учитывающая организацию медицинской помощи по возрастным заболеваниям с учетом их взаимного влияния, а также профилактику старческих заболеваний. "Медицинская помощь по профилю "гериатрия" представляет собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни", - говорится в документах об оказании гериатрической помощи, утвержденных Минздравом России в 2016 году. При этом указано, что этот вид медицинской помощи могут получить пациенты иного возраста при наличии старческой астении.