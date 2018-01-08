Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Страховые представители в 2018 году помогут пациентам разрешать конфликты с врачами

Общество
8 января, 8:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Также в ОМС впервые включена гериатрическая помощь пациентам старшего возраста

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Страховые представители с 2018 года будут мотивировать застрахованных пациентов выполнять врачебные предписания, а также помогут в разборе конфликтных и спорных ситуаций между пациентами и медиками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Смотрите также

Скворцова сообщила, что число страховых представителей в системе ОМС достигло 7,5 тыс.

Депутат предлагает обязать страховщиков рассказывать пациентам об их правах в рамках ОМС

Открытое правительство: страховщикам по ОМС необходимо разрешить проверять диагнозы

Институт страховых представителей, или поверенных, призван сформировать персонифицированный подход при оказании медицинской помощи, а также обеспечить информационное сопровождение застрахованных людей. Страховыми поверенными являются сотрудники страховых организаций, прошедшие специальное обучение. Чтобы получить их услуги, нужно обратиться в страховую медицинскую компанию, которая выдавала полис ОМС.

"[С 2018 года] вводится третий уровень страховых представителей, которые начнут реализовывать функции по мотивированию застрахованных лиц к выполнению рекомендаций врача по результатам диспансеризации, повышению приверженности лечению у лиц, подлежащих диспансерному наблюдению, а также по разбору конфликтных ситуаций и спорных случаев, при необходимости - по оказанию правовой помощи", - сообщили в пресс-службе фонда ОМС.

С 2016 года в РФ начали работать контакт-центры территориальных фондов ОМС. Эти страховые представители первого уровня могут проконсультировать по любым вопросам организации и получения медицинской помощи по программам ОМС, помогут в выборе и прикреплении к медицинской организации, а также проинформируют о порядке прохождения диспансеризации.

Страховые представители второго уровня начали работу в 2017 году. В их задачи входит информирование застрахованных, контроль прохождения диспансеризации, "проведение телефонных опросов застрахованных для уточнения своевременности прохождения профилактических мероприятий, выяснения причин отказов от них, а также анализ данных опросов и результатов прохождения профилактических мероприятий".

Таким образом, с появлением страховых представителей третьего уровня в течение 2018 года институт страховых поверенных заработает в полном объеме.

Также с 2018 года  в тарифы обязательного медицинского страхования впервые включена гериатрическая медицинская помощь для пациентов старшего возраста .

"Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю "гериатрия", - сообщили в пресс-службе ФОМС.

Гериатрическая медицинская помощь - это помощь пациентам старших возрастных групп, учитывающая организацию медицинской помощи по возрастным заболеваниям с учетом их взаимного влияния, а также профилактику старческих заболеваний. "Медицинская помощь по профилю "гериатрия" представляет собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни", - говорится в документах об оказании гериатрической помощи, утвержденных Минздравом России в 2016 году. При этом указано, что этот вид медицинской помощи могут получить пациенты иного возраста при наличии старческой астении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
3
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
4
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Дебош на борту самолета в Сочи обошелся москвичке в 300 тыс. рублей
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама