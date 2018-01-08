Субвенция ФОМС на 2018 год обеспечит рост зарплат врачей согласно майским указам

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Размер субвенции Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018 год в размере 1,871 млрд руб. позволит обеспечить рост зарплат медицинских работников в соответствии с майскими указами президента, а также провести индексацию текущих расходов медицинских учреждений к уровню инфляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФОМС.

"Размер субвенции обеспечит выполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы медицинским работникам (соотношение их заработной платы к средней заработной плате по экономике региона составит: врачам - 200%, среднему и младшему медицинскому персоналу - 100%), а также индексацию всех остальных расходов (медикаменты, расходные материалы, питание, коммунальные и другие услуги) на рост потребительских цен - 4% ежегодно", - сообщила пресс-служба ФОМС.

Прирост субвенции в 2018 году составит 333 млрд рублей, или 21,7% к уровню 2017 года. "Такие высокие показатели - впервые за всю историю системы ОМС", - уточнили в пресс-службе фонда.

В 2019 году на субвенции предусматривается выделить 1,939 млрд рублей, в 2020 году - 2,017 млрд рублей.

Также в ФОМС напомнили, что бюджет ФОМС на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов является профицитным. "Прирост доходов в 2018 году составит 182 млрд рублей (или 10,7%), в 2019 году - 105 млрд рублей (5,6%), в 2020 году - 146 млрд рублей (7,3%), - говорится в сообщении ФОМС. - Кроме того, на 2020 год предусмотрен межбюджетный трансферт из федерального бюджета на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в сумме 77,1 млрд рублей".