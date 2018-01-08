В Канаде православные отпраздновали Рождество Христово

ОТТАВА, 8 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Десятки тысяч православных верующих, проживающих в Канаде, отметили в воскресенье Рождество Христово. Праздничные службы прошли во всех храмах Русской православной церкви (РПЦ) и Русской православной церкви заграницей в крупнейших городах страны - Оттаве, Торонто (оба в провинции Онтарио), Эдмонтоне (провинция Альберта), а также в других небольших населенных пунктах.

"Рождество Христово принесло всем верующим духовную радость и настоящее счастье, потому что с этого момента Бог воистину пребывает с людьми. В дни кризисов и бед важно помнить, что Христос через свое рождение соединился с людьми и стал близок нам, как никто другой", - говорится в обращении к православным управляющего Патриаршими приходами в Канаде епископа Каширского Иова.

В Оттаве главная праздничная служба прошла в приходе Покрова Пресвятой Богородицы Русской православной церкви. Рождественское богослужение здесь возглавил почетный настоятель протоиерей Димитрий Север, который призвал паству к смирению и молитве, а также проявлению силы духа в условиях, когда "некоторые нечестивые люди пытаются разрушить мир на Земле". По свидетельству корреспондента ТАСС, на службу в приход пришли несколько сотен человек, многие были с детьми.

В воскресенье канцелярия премьер-министра Канады Джастина Трюдо распространила его поздравление с Рождеством, обращенное ко всем православным христианам страны и мира. "Праздник Рождества знаменует собой рождение Иисуса Христа и пришло время подумать о его послании, наполненном надеждой и состраданием, - говорится в заявлении главы правительства, которое поступило и в представительство ТАСС. - Это также возможность поблагодарить за те многие блага, которые мы имеем в жизни, и проявить великодушие к нуждающимся как дома, так и за рубежом".

Трюдо добавил, что Рождество - это семейный праздник, когда люди собираются вместе, с утра посещают церковную службу, потом обмениваются подарками и поздравлениями, а вечером устраивают большой ужин. Он также подчеркнул, что православные канадцы вносят большой вклад в развитие страны и пожелал им счастливого Рождества.

В Канаде проживают свыше полумиллиона православных, но не все из них отмечают Рождество по юлианскому календарю. В Стране кленового листа - 27 патриарших приходов РПЦ, крупнейшие из которых находятся в Эдмонтоне, Оттаве и Торонто.