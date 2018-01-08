Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британским пабам разрешат продавать алкоголь дольше в канун свадьбы принца Гарри

Общество
8 января, 10:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, января. /ТАСС

Питейные заведения и клубы продлят продажу спиртного на два часа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Британские бары, пабы и клубы смогут на два часа дольше продавать алкоголь в дни празднования свадьбы пятого в очереди наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл. Соответствующие планы правительство страны разместило на своем сайте.

Смотрите также
Принц Гарри и Меган Маркл

На ком женится принц Гарри

Как правило, подобные заведения имеют право продавать алкогольные напитки до 23 часов. "Правительство запустило обсуждение среди представителей общественности касательно планов по продлению времени продажи спиртных напитков в ночи 18 и 19 мая до 1 часа следующего дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобные послабления уже вводились ранее на 90-летний юбилей королевы Елизаветы II, свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также в период проведения чемпионата мира по футболу в 2014 году.

"Королевская свадьба будет временем национального празднования, и мы хотим, чтобы каждый мог извлечь максимум из этого исторического события", - заявила по этому поводу глава МВД страны Эмбер Радд.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Она пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, которую королевская семья считает своей домашней церковью. Консалтинговая компания Brand Finance ("Бренд файнэнс") подсчитала, что свадьба принца Гарри и Маркл должна будет принести экономике Соединенного Королевства не менее £500 млн ($680 млн).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гарри, принц
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
3
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
4
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Дебош на борту самолета в Сочи обошелся москвичке в 300 тыс. рублей
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама