В УФСИН рассказали, почему СИЗО Москвы переполнены

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Превышение числа заключенных над числом мест в московских СИЗО во многом связано с большим количеством находящихся там иностранных граждан. Как сообщил ТАСС начальник управления ФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз, "по состоянию на конец декабря 2017 года в следственных изоляторах Москвы содержалось 10375 человек, что превышает на 19,85% установленный лимит наполнения (8657 мест)".

Год назад перелимит составлял 22% (11,5 тыс. человек), а весной 2016 года достигал 30%. Частично решить проблему удалось благодаря взаимодействию с прокуратурой и судами - УФСИН проводила регулярный мониторинг числа содержащихся под стражей, информируя суды, а также прокуратуру о заключенных, с которыми долгое время не проводятся следственные действия.

Вместе с тем, по словам Мороза, на ситуацию в столичных СИЗО влияет и нахождение там большого числа иностранцев. "Ежемесячно иностранные граждане составляют 25,4% от общего количества подозреваемых, обвиняемых и осужденных (содержащихся под стражей - прим. ТАСС). На конец декабря было 2513 иностранных граждан", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что только в "Бутырке" - одном из самых крупных столичных СИЗО - доля иностранцев составляет до 30% (почти 700 человек на конец декабря).

Мороз также добавил, что в Москве в 2017 году более двух тыс. человек находились под домашним арестом, что сравнимо с количеством содержащихся в крупном столичном СИЗО.

"По учетам уголовно-исполнительных инспекций УФСИН по Москве за 2017 год прошло 2131 обвиняемых (подозреваемых) с мерой пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил он. По словам начальника УФСИН по Москве, это на 16% больше, чем в 2016 году (тогда было 1794 человек).

Мороз заметил, что это сравнимо с числом содержащихся в крупном московском СИЗО (к примеру, в "Матросской тишине" содержатся порядка 2,1 тыс. человек - прим. ТАСС).

"В отношении 222 подозреваемых и обвиняемых сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций направлялись уведомления в следственные органы и суды о нарушениях (условий домашнего ареста), допускаемых обвиняемыми и подозреваемыми, для решения вопроса об изменении меры пресечения на взятие под стражу", - сообщил Мороз. Как правило, суды применяют дополнительные ограничения. Лишь в отношении 22 человек за год домашний арест был заменен помещением в СИЗО. 17 человек (0,8%) скрылись из-под домашнего ареста.

На Москву приходится до трети домашних арестов в России. В 2016 году российские суды удовлетворили по всей стране шесть тыс. ходатайств о домашнем аресте, в первом полугодии 2017 года - 3,1 тыс.

Как ранее сообщил ТАСС начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко, в северной столице домашний арест в 2016 году назначался 381 раз, в 2017 году - 555 раз.

Глава УФСИН по Москве также сообщил, что в 2017 году на свободу из столичных СИЗО вышли 2263 человека. Из них 910 вышли на свободу после обвинительного приговора - по истечению срока назначенного наказания (куда засчитывался и срок пребывания под стражей), либо получив наказание, не связанное с лишением свободы, включая штраф. Остальным была изменена мера пресечения.