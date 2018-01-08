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Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину лошадь

Общество
8 января, 11:04 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 8, января. /ТАСС

Свой подарок французский президент преподнесет в Пекине, где начнется его государственный визит

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ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время нынешнего визита в Китай преподнесет председателю КНР Си Цзиньпину в подарок лошадь. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Сейчас Макрон находится в Сиане (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай - прим. ТАСС), и сегодня во второй половине дня прибудет в Пекин, где начнется его государственный визит. <…> Он преподнесет Си Цзиньпину в подарок лошадь, и мы выражаем Франции по этому поводу признательность", - отметил дипломат.

По его словам, нынешний визит французского лидера имеет крайне важное значение как для КНР, так и для Франции. "Обе стороны предпримут активные усилия к тому, чтобы он [визит] прошел плодотворно и оказал позитивное воздействие на интенсивность развития китайско-французских отношений", - добавил Лу Кан.

Президент Франции отправился в Китай 7 января с четырехдневным визитом для укрепления личных контактов с китайским руководством и отношений стратегического партнерства с КНР, обсуждения ключевых вопросов - ядерной проблемы КНДР, борьбы с финансированием терроризма, глобального потепления.

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Си Цзиньпин Макрон, Эмманюэль
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