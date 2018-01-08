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Более 127 т запрещенных к ввозу продуктов выявили транспортные прокуроры в ЦФО в 2017 году

Общество
8 января, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Возбуждено 146 дел об административных правонарушениях, сообщила представитель надзорного ведомства Екатерина Короткова

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) в ходе проверок выявила более 127 т запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщила ТАСС представитель надзорного ведомства Екатерина Короткова.

"За 11 месяцев 2017 года органами прокуратуры в ходе проверок, проведенных совместно с контролирующими, правоохранительными органами выявлено свыше 127 т санкционных продовольственных товаров. В связи с этим возбуждены 146 дел об административных правонарушениях", - сообщила Короткова.

Московский транспортный регион охватывает большинство областей Центрального федерального округа. По словам Коротковой, дела возбуждены по пяти статьям КоАП: за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции; незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена; нарушение изготовителем или продавцом требований технических регламентов; незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировку и недостоверное декларирование товаров.

Кроме того, прокуроры инициировали четыре доследственные проверки по факту транспортировки сельскохозяйственной продукции с поддельными фитосанитарными сертификатами. Например, в июне на автодороге М-2 "Крым" в Ленинском районе Тульской области водители четырех грузовиков, перевозившие около 60 т сельхозпродукции, предъявили поддельные фитосанитарные сертификаты Белоруссии. По результатам проверки возбуждены четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования").

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